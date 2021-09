Violencia del narco marca la niñez en la película mexicana 'Noche de Fuego'

A un mes de su estreno en el Festival de Cannes, llega a cartelera nacional “Noche de fuego”, la historia en la que la directora Tatiana Huezo exhibe a través del personaje de “Ana”, cómo la violencia del narcotráfico afecta el crecimiento de los niños, y especialmente lo que sufren las pequeñas que viven en poblados alejados donde la única autoridad es el crimen organizado.

Sin embargo, la cineasta va más allá de mostrar los hechos crudos, sangre o balaceras, lo que la actriz Mayra Batalla considera que permite al espectador conectar de una manera diferente: “Esta es una historia común que al verla ahora frecuentemente en la ficción, normalizamos y la gente comienza a ignorarlo, pero aquí se cuenta la historia de una manera más sútil, porque cuando se pasa por algo a tan corta edad que rompe con esa inocencia, que es tan frágil, es más potente.

Batalla da vida a “Rita”, una madre que trata de educar a su hija sola, porque su pareja se fue a trabajar a Estados Unidos. Con este papel aprendió a ser más empática con las historias de decenas de mujeres que atraviesan por algo similar. Pero también le permitió comprender esa conexión profunda que se logra en el set al actuar dejando por completo la esencia que puede nutrir a sus colegas.

Para contar la historia desde la mirada infantil de “Ana”, se realizaron castings a 800 niñas, de las cuales escogieron a Ana Cristina Ordóñez González para ser la niña y a Marya Membreño para interpretar a la adolescente. Ésta última fue la primera en llegar el proyecto, por lo que fue la pequeña quien pasó por varios trucos de maquillaje para lograr ese parecido. Entre estos, usar pupilentes oscuros y que le pusieran todas las pecas que Membreño tiene.

La cinta fue rodada en Neblinas, un pequeño pueblo de Santiago de Querétaro, al que Huezo llegó después de visitar varias montañas de otras localidades. En este lugar, el equipo de producción, encabezado por Nicolas Celis, logró contar con el apoyo de los habitantes para poder rodar, y es que al ser un lugar tan alejado, necesitaron hospedarse en las casas de la gente. Así como pedir el apoyo de poder filmar en otras viviendas y usar, incluso, hasta el ganado que había.

“Le dije Nicolás que necesitaba crear todo, viento, fuego y tormentas, fue una aventura fascinante y no sé en qué momento me metí a este lío. Pero el viaje fue muy similar al de un documental y aunque se trata de una ficción, hace años que vengo trabajando con estos temas difíciles que me mueven las tripas”, señaló Huezo.

A DETALLE

Esta es la primera película de ficción de Tatiana Huezo, después de cuatro documentales.

Huezo se inspiró en la novela Ladydi, de Jennifer Clement, y agregó muchos otros elementos.

La película recibió Mención Honorífica en la pasada edición del Festival de Cannes.

Para la directora y el productor era importante estrenar la cinta pronto para aprovechar la euforia del festival.

EN NÚMEROS

10 años llevan trabajando juntos Huezo y Celis.

800 niñas audicionaron para el papel de “Ana”.

MAAZ