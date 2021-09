Netflix: La serie basada en un libro para este 12 de septiembre sobre la mujer que rompió con su comunidad ultraortodoxa

Deborah Feldman es la creadora de Unorthodox, que cuenta la manera en cómo creció en medio de una comunidad judíajasídica localizada en el barrio de Williamsburg, Nueva York.

La serie, traducida como "Poco ortodoxa", cuenta con tan solo cuatro capítulos, pero son suficientes para contarnos la historia de una judía que decide no seguir con la tradición de la comunidad Satmar en busca de su propio camino.

Alabada por la crítica

La crítica se volcó en comentarios de elogio gracias a la producción, ambientación, fotografía, vestuario y sobretodo por la narrativa que nos mantiene al filo del asiento. Al mismo tiempo, resalta la interpretación de Shira Haas, en su papel de Esther 'Esty' Shapiro. El lenguaje es una combinación entre inglés y yidis.

La serie es una adaptación de Unorthodox: The Scandalous Rejection of my Hasidic Roots ("El escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas"), un libro que fue definido por Feldeman como un intento para dar a conocer la manera en como decidió hacer a un lado las tradición familiar.

Biográfica

La escritora agradeció el gran interés que ha despertado esta biografía que mantiene la esencia de su libro, aunque la adaptación se ha hecho en las pantallas ha sido de manera libre. Las creadoras de la serie defendieron las licencias creativas, pero resaltaron la importancia de mantener la privacidad de la escritora.

Derborah Feldman creció en una familia de la comunidad jasídica Satmar en Williamburg, Nueva York. Su madre fue expulsada de la comunidad por su condición de lesbiana, mientras que su padre padecía discapacidad mental. Fue criada por sus abuelos, quienes son sobrevivientes del Holocausto.