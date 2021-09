"Naco y gato": Conductor de Hoy habla MAL de su compañero; así fue exhibido | VIDEO

Vaya escándalo se armó en redes sociales después de que uno de los conductores más queridos de Hoy fuera sorprendido hablando mal de uno de sus compañeros de transmisión, lo que generó especulaciones sobre una mala relación dentro de la transmisión.

Fue en Instagram en donde el simpático conductor quedó mal frente a todos los seguidores del programa después de ser grabado mientras insultaba a Raúl "Negro" Araiza, considerado la figura principal del matutino de San Ángel.

¿Qué pasó?

Resulta que Paul Stanley, conductor de Hoy, subió un video en el que tachó de "gato" y "naco" a su compañero, Raúl "Negro" Araiza, pues al parecer ya no lleva la mejor de las relaciones y eso quedó evidenciado en la grabación.

En el video observamos al comediante y actor acercarse a su camioneta, peor observa que los vidrios fueron manchados con pasta de dientes. Los mensajes incluyen palabras altisonantes.

Inmediatamente, Paul Stanley aseguró que el ataque fue obra de Raúl "Negro" Araiza por lo que no dudo en decirle que era un "gato" y un "naco" pues eso no se hace. Además, le advirtió que eso no se iba a quedar así.

Responde a insultos

Ante ello, Raúl "Negro" Araiza aseguró que él no fue el que realizó la agresión contra el automóvil de Paul Stanley, por lo que le pidió que no levante falsos. Además, en tono sarcástico, le deseó un buen fin de semana.

Cabe recordar que, desde hace unas semanas, los conductores del programa Hoy se han enfrascado en un fuerte intercambio de mensajes que no han pasado desapercibidos para los internautas, quienes especulan sobre una mala relación.

¿Se llevan mal?

Pese a que se maltratan de fea manera sus automóviles, Raúl "Negro" Araiza y Paul Stanley llevan una excelente relación dentro del programa Hoy, pues en cada una de las transmisiones presumen de una gran amistad.

Cabe recordar que, además de Hoy, los famosos coinciden en Miembros al Aire, por lo que tienen una gran amistad lejos de los foros de televisión.