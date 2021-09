Querida villana de telenovelas se declara BISEXUAL; asegura que es generacional

Fuertes declaraciones hizo la actriz Nailea Norvid en entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, pues como nunca la villana de telenovelas habló respecto a sus preferencias sexuales y claro de su trabajo.

Pues Nailea Norvid aseguró que no tienen ningún tipo de problema en protagonizar escenas sensuales o eróticas frente a un hombre o una mujer, sino que lo importante es realizar lo que bien sabe hacer.

“Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su… es que ya no quiero decir su hombre porque si me ponen a una mujer, con la mujer o sea, el chiste es que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros”, dijo Nailea en entrevista con Mara Patricia.

Luego de tocar el tema respecto a que la actriz no tiene tema en grabar escenas eróticas con hombres o mujeres, la periodista de espectáculos aprovechó la situación y cuestionó a la villana de telenovelas sobre su hija Tessa Ía y la fotografía que posteó en redes sociales en donde se besa con otra mujer.

Ante esto, Nailea aseguró que era algo muy normal para la familia Norvid pues por generaciones han existido mujeres bisexuales, pues aunque su abuela nunca habló del tema ella cree que era bisexual.

Así mismo, Nailea Norvid reveló que su madre es bisexual y que ella misma lo es, aunque eso sí, jamás ha tenido una pareja mujer pues solamente ha estado con hombres ella siente la bisexualidad en ella.

“La bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela… yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar pero mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, reveló Nailea Norvid