Laisha Wilkins: ¿Quién es la actriz que criticó a Hugo López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador?

En días recientes, el nombre de Laisha Wilkins se ha convertido en tendencia en redes sociales después de que criticó con todo al Gobierno de México, específicamente al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de López-Gatell, la actriz de 45 años dijo que le encantaría encontrárselo en la calle para "escupirle a la cara". Sobre AMLO, reprobó el regreso a clases que anunció el mandatario y aseguró que éste ha sido "el peor presidente de México".

Laisha Wilkins Pérez nació el 18 de mayo de 1976 y comenzó su carrera actoral en 1997, en la icónica telenovela mexicana 'Mi pequeña traviesa'. Ese mismo participó en la serie 'Mi generación', con famosos como Mauricio Barcelata, Mayrin Villanueva y Jorge Poza.

Al año siguiente protagonizó la telenovela 'Soñadoras', al lado de Michelle Vieth, Aracely Arámbula y Angélica Vale. Entre 1999 y 2002 apareció en algunos capítulos de 'Mujer, casos de la vida real'. En ese inter actuó en la telenovela 'Primer amor a mil por hora'.

En el año 2002 fue concursante de la primera edición del reality show 'Big Brother VIP: México', en donde fue la cuarta eliminada y en la que ganó Galilea Montijo. De 2006 a 2007 tuvo algunas apariciones en 'La fea más bella'.

Un año después grabó cinco episodios de 'Mujeres asesinas', serie en la que interpretó a la teniente Lucía Álvarez. Ese mismo año tuvo un papel importante en la telenovela 'Un gancho al corazón'.

De 2009 a 2016 participó en las telenovelas 'Corazón salvaje', 'La fuerza del destino', 'Que te perdone Dios', 'Tres veces Ana' y 'La candidata', siendo esta su última producción televisiva.

La actriz Laisha Wilkins llamó la atención la semana pasada, luego de hacer un tuit en el que asegura que le encantaría encontrarse a Hugo López-Gatell en la calle para 'escupirle a la cara'. Como era de esperarse, su mensaje generó opiniones divididas.

Sin embargo, no tardó mucho tiempo para volver a convertirse en tendencia en redes sociales, pues criticó el anuncio de AMLO sobre las clases presenciales en México pese a estar en semáforo rojo. En una serie de tuits, arremetió contra el presidente.

No obstante, esta no es la primera polémica de la también conductora, pues en junio de este año, la comediante Consuelo Duval contó la vez que amenazó con golpear a Laisha Wilkins por inventar que decir que era lesbiana.

"Le estaban poniendo rayitos. Me siento y le digo: 'Hola, ¿me conoces?' y me dice: 'Tú a mí no, pero yo a ti sí' y le digo: 'No, no me conoces, nada más te quiero decir algo: No soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá, pero este comentario estúpido le llega a gente que yo quiero y te parto la madre, ¿ya te quedó claro? Bye", dijo en aquella ocasión.