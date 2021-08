Última voluntad de Lilia Aragón será cumplida "a medias" por su familia, así lo revela su hijo

La muerte de Lilia Aragón ha conllevado a una serie de chismes y acusaciones, entre la que destaca la pelea por la herencia, pero también salió a relucir que la primera actriz estaba deprimida en los últimos años de su vida y cuál es su última voluntad.

Pablo Mendizábal, hijo de la actriz, dijo que su madre se deprimió mucho por el fallecimiento de otro de sus hijos, Enrique, algo que nunca dieron a conocer ante los medios y, explicó "preferimos que se mantenga así".

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la última voluntad de la primera actriz, pero que tal vez no puedan cumplir en su totalidad.

"La última voluntad, que era muy de la Aragón, dijo 'a mí me creman y me meten a un bote y ahí me guardan en la despensa', obviamente no va a ser así, pero entonces la cremamos y ya veremos después, siendo una exsecretaria general creo que debería de estar en el Panteón Jardín", detalló Pablo Mendizábal.