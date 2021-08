Black Widow y Harley Quinn: Estas tiktokeras rusas son IDÉNTICAS a las actrices | VIDEO

En un crossover de Marvel y DC, Black Widow y Harley Quinn se encontraron en un video viral. Dos tiktokeras rusas se han vuelto muy populares por ser idénticas a las actrices que interpretan a dichos personajes: Scarlett Johansson y Margot Robbie.

La usuaria de TikTok @kate_johansson es una modelo rusa cuyo perfil está dedicado a explotar su parecido con Scarlett Johansson. Además de recrear diversos looks icónicos de la actriz estadounidense, con el estreno de Viuda Negra en cines ha dado rienda suelta a diversos vídeos donde hace cosplay de Natasha Romanoff, por supuesto.

La viralización de esos clips han hecho que la tiktoker no haya tardado en multiplicar sus cifras de seguidores en pocos meses hasta superar los siete millones. Más modestos (pero igualmente espectaculares) son los números de otra compatriota: @russian_harley_offical. Otra joven rusa que, en este caso, guarda un gran parecido con Margot Robbie (como demuestra en su perfil de Instagram) y que en TikTok se especializa en hacer cosplay de Harley Quinn (y de la Cruella de Vil de Emma Stone).

¿Quién es la "clon" de Scarlett Johansson?

Se trata de Ekaterina Shumskaya, quien en TikTok actualmente tiene más 1.9 millones de seguidores, mientras que en Instagram cuenta con 77 mil. En las dos plataformas, destaca que la joven tiene una máxima similitud física, por lo que se hace llamar "la hija ilegítima de Scarlett Johansson", pues hace videos con el aspecto de la superheroína la Viuda Negra.

Casi todo su contenido de Ekaterina Shumskaya, está referido a Black Widow, ya que la chica tiene video, imágenes e historias, sin embargo son los videos que más clics tienen y superan el millón de reproducciones.

Por otro lado también cuenta con posteos de su vida cotidiana, en los que tampoco deja de imitar a Scarlett, pues aparecen con los diferentes peinados que ha tenido la actriz en los últimos años con su personaje de Marvel.

Esta no es la primera vez que esto ocurre en las redes, pues durante el mes de marzo en Twitter se viralizó la foto de una joven argentina que es igual que Jennifer Aniston.

“Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”, se puede leer en la publicación de Florencia Trossero.