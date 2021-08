La curiosidad, la base de todo: Jaime Jasso

“La curiosidad juvenil se alimenta con aprendizaje tecnológico, idiomas, ciencia y matemáticas porque dará mayores herramientas para triunfar en un mundo que se transforma cada segundo”, sostiene Jaime Jasso, director de desarrollo visual en Tencent Games y quien ha trabajado en producciones de Marvel y la saga de La Guerra de las Galaxias.

“El ser curiosos nos va a abrir muchas puertas, cuando empecé no había muchas opciones, lo único que me impulsaba eran mis ganas de conocer más. Es con lo único que contamos y no cuesta nada: hay que ser curiosos y estar abiertos a las oportunidades, buscar y tocar puertas. El chiste es entrar en acción. También es cuestión de actitud y buscar los éxitos personales”, dijo en entrevista.

El creador trabajó en tres cintas de Star Wars, una de ella Rouge One, en las que formó parte de la producción de los escenarios y creando el concept art en relación a los entornos como los planetas en los que se desarrolla la historia.

En entrevista con El Heraldo de México, el diseñador visual con más de 20 años de experiencia en la producción de películas y videojuegos, advierte que mientras los mexicanos no tienen conocimientos básicos en inglés, otras naciones están invirtiendo en el aprendizaje del chino mandarín por la encarnizada competencia que se vive en la industria tecnológica.

“El inglés tiene que ser obligatorio. Veo en Estados Unidos, muchos también están aprendiendo mandarín porque las empresas chinas están compitiendo con empresas de habla inglesa”.

Jasso, quien trabajó en Avatar, advierte que la línea entre la animación, el cine y los videojuegos ha desaparecido y sigue transformándose, por lo que cada joven interesado tiene que capacitarse.

Datos

Para su trabajo se inspiró en películas como Blade Runner y Alien.

Sus directores favoritos son James Cameron y Steven Spielberg.

La cinta Avatar ganó tres premios Oscar, uno de Mejores Efectos Visuales.

dza