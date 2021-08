Exatlón México: Alex se queda en el reality tras ganarle a Mario; Jonathan ya tiene rival

Mario y Alex, al ser los atletas de menor rendimiento del equipo de Guardianes, fueron los votados por sus compañeros y ahora se tuvieron que ver las caras para ganar su boleto de permanencia en Exatlón México.

El perdedor tendrá que enfrentarse a Jonathan del equipo Conquistadores. En este circuito, la fuerza, resistencia y mentalidad fueron esenciales para ganar terreno, pero como en casi cada prueba, la puntería sería la que definiría al ganador.

La batalla fue a tres puntos. Alex comenzó ganando la prueba y sacó ventaja en la segunda oportunidad con lo que puso más nervioso a Mario Orozco. Cabe destacar que este último rompió en llanto cuando le preguntó Antonio Rosique lo que pensaba de estar en el Duelo de la Eliminación.

"He luchado toda mi vida desde que nací. He pasado por 6 cirugías. El estar aquí no ha sido nada. Daré mi mejor esfuerzo", mencionó limpiándose las lágrimas el futbolista.

Mario mete emoción en el enfrentamiento

A pesar de ir abajo 0-2 en un duelo a tres puntos, Mario sacó fuerza y logró afinar su puntería en el tercer enfrentamiento con lo que ganó oxígeno y desesperar un poco al karateka.

Sin embargo, Alex logró imponerse y terminó por derrotar a su compañero. Al final, sus compañeros tuvieron que consolarlo, pues también rompió en llanto.