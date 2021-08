Christopher Uckermann habla de la gira de RBD; lo alternará con su proyecto solista

Luego del exitoso concierto virtual que dieron en diciembre pasado, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann piensan hacer una gira para despedirse de la generación que siempre los ha seguido y de los fans más jóvenes que también se sienten atraídos por la música de RBD.

“Originalmente se pensó en el concierto virtual por los tiempos que vivíamos, para unirnos por todo lo que estaba pasando con la pandemia, pero viendo la euforia y todo lo que provocó, pensamos en hacer la gira y visitar los países en los que se pueda tocar”, comentó Uckerman.

En esta serie de conciertos se sumaría Dulce María, aunque en realidad todos siguen planeando fechas porque tienen proyectos independientes, pero los cinco quieren regresar a los escenarios a cantar sus hits. “De hacer la gira sería a partir de marzo del próximo año”, detalló.

Uckermann alternará las actividades con el grupo con su carrera como solista, de la cual recientemente estrenó el tema “Heal together”, con la que busca transmitir el mensaje de que no importa en qué crea o no la gente, lo importante es que la sociedad esté unido, porque sólo así se podrá progresar.

Esta canción tardó en grabarla ocho meses y formará parte de su nuevo álbum que verá la luz hasta el año que viene, ya que aseguró que ser artista independiente es difícil: “Después de RBD ha sido un proceso largo, porqué es otro universo el independiente, la gente piensa que es fácil, pero no, porque es empezar de cero y muchas puertas se cierran. Me ha costado mucho trabajo, pero estoy seguro que esto me hace más fuerte”.

Para este disco planea presentar temas en inglés o en español, ya que se siente cómodo componiendo en ambos idiomas, de hecho desde 2011 ha compartido letras en la primera lengua mencionada y cada vez se siente mejor, por eso ahora lo hará de manera más regular para llegar a otros mercados.

