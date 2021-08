Karol Sevilla añora su infancia

Karol Sevilla se enamoró de la actuación cuando era una niña, recuerda que su juego favorito era estar frente a una cámara o con algo en la mano simulando que era un micrófono, por eso desde que hizo su primera novela a los nueve, supo que era la profesión a la que quería dedicarse el resto de su vida.

Sin embargo, a sus 21 años, revisando su pasado considera que fue difícil no tener una infancia normal, “creo que nunca jugué con un muñeca y ahora cuando voy al parque me divierto como nadie podría imaginarse, porque antes no lo hice, siempre estaba en el teatro o grabando, pero tampoco no me arrepiento, yo elegí eso”, contó.

Karol cobró fama internacional tras protagonizar la serie de Disney, “Soy Luna”, que se produjo en Argentina, por lo que tuvo que mudarse y terminar sus estudios allá, lo cual no fue problema, porque ama lo que hace y se exige dar el cien por ciento, aunque reconoce que a veces tiene momentos vulnerables.

“Es difícil porque te das cuenta que toda tu vida está expuesta, me cansó y lloro, busco tranquilidad para Karol, la hija, la amiga y hermana. Y al mismo tiempo me siento orgullosa, porque todo lo que he logrado es gracias a mi esfuerzo y agradezco que mi mamá esté a mi lado”, detalló.

Este año la joven detuvo sus planes de concentrarse en la música para regresar a la actuación en la serie “Siempre fui yo”, luego de que pasó algunos años buscando un papel con el que realmente se identificara, porque ya no quería seguir siendo la adolescente de 15 años. En este proyecto encontró a una protagonista real, con decisiones buenas, malas y con problemas más comunes.

Mientras espera el lanzamiento de este proyecto en noviembre próximo, se concentra en la presentación de sus sencillos, el más reciente “Nadie te entiende”, en donde muestra las distintas personalidades en las que a veces se siente atrapada. “Tenía miedo que la gente se confundiera con todas estas facetas, pero han aceptado muy bien el tema”, explicó.

SOBRE SU VIDA

Recientemente, tuvo problemas de salud debido al exceso de trabajo, por eso espera darse más tiempo para ella.

Está aprendiendo a componer, pero no sabe si alguna de las piezas que ha escrito formen parte del álbum.

El componer le ha permitido exponer sus emociones, ya que se considera una persona tímida.

4 meses estuvo en Colombia grabando.

2006 debutó en “Plaza Sésamo”.

2019 fue juez en “Pequeños Gigantes”.

