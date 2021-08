BTS: Esta iba a ser su última canción como despedida antes de separarse hace varios años

¿BTS estuvo a punto de disolverse? Hace poco celebraron su octavo aniversario 8, rompiendo con la famosa maldición de los 7 años en el K-Pop. Sin embargo, el grupo estrenó lo que se suponía que sería la última canción de su carrera antes de separarse en el pasado.

La historia de fenómeno mundial tuvo sus inicios en una empresa a punto de la quiebra, además de pasar por diversos cambios en su alineación original. Algunos aprendices que fueron elegidos renunciaron, incluidos miembros como J-Hope que estuvo a punto de dejar el grupo antes de su debut.



La competencia en Corea del Sur para los grupos nuevos es difícil, y lo es aún más mantenerse relevante dentro de la industria. Los chicos de BTS fueron víctimas de las críticas y no fue nada fácil superar el riesgo de separarse, conoce lo que habría sido su última canción como grupo.

RM salvó a BTS de disolverse por esta razón

BTS debutó en junio de 2013 con el single "No more dream", se suponía que serían un grupo de rap, además, su agencia BigHit estaba al punto de la quiebra, pero su CEO Bang Si Hyuk creyó en ellos hasta el último momento.



Solo habían pasado tres meses de haber iniciado su carrera, cuando el primer obstáculo se hizo presente: la disolución del grupo. BTS estrenó su primer mini álbum "-O! RUL8,2?", cuyo tema principal era "N.O" y RM tuvo que tomar una gran decisión para salvar al grupo.



No es un secreto para ARMY que esta seria la última canción de BTS para despedirse de sus fans. La razón se debió a que BigHit enfrentaba una fuerte crisis financiera y no podían sostener el costo de un grupo K-Pop y seguir haciendo música. Incluso Bang Si Hyuk, aparentemente, le ofreció a RM la opción de seguir una carrera en solitario, pero eligió a sus compañeros a pesar del riesgo que corrían.

Te puede interesar: BTS: Se estrena Over The Horizon, la nueva canción que produjo Suga

Se dice que incluso no tenían para costear a los extras que aparecían en sus videos musicales. Los idols también comían en un restaurante sencillo y pequeño cerca de sus dormitorios.



La situación no era la mejor, ya que Jin tuvo que tomar prestadas varias cosas de su casa para que sus compañeros tuvieran que comer durante sus años de aprendices. Sin embargo, la confianza de su líder y su CEO lograron que BTS siguiera adelante, pues nunca dejaron de creer que harían algo importante, solo necesitaban más tiempo.