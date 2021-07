Se cumplen 25 años de 'Wannabe', himno del pop y el feminismo

Justo en la jornada de vacunación de los treintones, se celebra el cuarto de siglo de uno de los himnos pop más importantes de los años 90.

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends" (Si quieres ser mi amante, tienes que llevarte bien con mis amigos"). Se trata de "Wannabe", el primer éxito de las Spice Girls, el cual se estrenó hace 25 años.

Te podría interesar espectáculos ¡Por fin! Victoria Beckham se reúne con Spice Girls para el mes del Orgullo

Con "Wannabe", las Spice Girls marcaron un notable diferencia en el pop con un punzante 'girl power' poco visto en una escena musical saturada de 'boy bands'.

¿Cómo empezó todo?

Todo comenzó con un anuncio de la compañía Hear Managment que buscaba chicas entre 18 y 23 años "con la capacidad de cantar, bailar, moverse por la ciudad, extrovertidas, ambiciosas y delicadas", para formar parte de una banda.

Más de 400 candidatas se presentaron en las audiciones realizadas en un estudio londinense, pero solo lograron pasar a la siguiente fase del proceso de selección.

Tras realizar varias pruebas y cambios de integrantes formaron el grupo Melanie Brown (Mel B.), Melanie Chisholm (Mel C.), Victoria Adams-Wood (ahora, Beckham), Michelle Stephenson y Geri Halliwell (hoy, Horner).

Según explicó Sean Smith, en la biografía 'Spice Girls', las chicas pasaron unos días encerradas en una casa al oeste de Londres para ver si congeniaba y cuajaba el exerimento musical. Fue entonces cuando Stephenson abandonó el proyecto y abrió lugar para Emma Bunton.

Posteriormente, firmaron un contrato con la compañía Virgun Records y el 8 de julio de 1996, lanzaron 'Wannabe', una atrevida carta de presentación que marcó la pauta de los demás temas de su álbum debut, "Spice", con más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Con la misma energía y descaro del clip realizado para "Wannabe", la banda saltó a los escenarios, lo que definió el resto de sus carreras, su estilo, apodos (Posh, Ginger, Baby y Sporty) e incluso su personalidad ante las cámaras.

En 1997 las Spice Girls siguieron actuando ahora con el álbum "Spiceworld" y la película "Spice World", fruto de la efervescente creatividad que empezó a descender cuando Geri Horner decidió abandonar a la agrupación un año más tarde.

El principio del fin

Después de publicar "Forever" en el 2000, su último álbum y el que pasó más desapercibido, las cuatro integrantes decidieron darse un respiro para concentrarse en sus carreras como solistas, algunas con más suerte que otras.

Desde entonces, las 'Spice Girls' se han reunido en contadas ocasiones, para ir de gira, la última vez fue en 2019, (sin Beckham) y para actuar en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, pero su legado las ha mantenido siempre por encima de los escenarios.

Spice Girls "Forever"

Como se mencionó anteriormente, el legado de las 'Spice Girls' ha dejado huella en aquellos que las siguieron durante su carrera y los que las han conocido aún después de algunos años.

Como muestra de su permanencia en los corazones de sus seguidores está Dua Lipa, quien sorprendió al público en los últimos Brit Awards, en mayo, con un estilo inspirado en el que lució Geri Horner en los mismos premios pero en 1997, cuando hizo historia la cultura pop con un icónico vestido de la Union Jack.

Otra seguidora confesa de la banda es Adele, que tras compartir bailes y "emborracharse" con sus heroínas en las bambalinas de un concierto del grupo en Londres en 2019, proclamó en redes su amor por las "cinco leyendas británicas": "No podría haber llegado aquí sin ustedes".

Para su delirio y el de toda la legión de fans, las 'Spice Girls' celebrarán los 25 años de "Wannabe" con un tema inédito llamado "Feed your love", que formará parte de un nuevo EP junto con la canción original "Wannabe", una versión más remix y una visión demo.

¿Por qué Wannabe es un himno del pop?

Hubo un año en el que el calzado feminista por excelencia no eran las zapatillas deportivas ni los mocasines. De hecho, el zapato empoderador no rozaba siquiera el suelo, sino que se encontraba alejado del él varios centímetros.

Las imposibles plataformas infinitas de Buffalo se pusieron de moda gracias a cinco chicas británicas que se negaban a bajar el tono y que carecían de toda coherencia estética.

No tenían grandes voces ni censuraban sus discursos, y quizás esta es una de las razones por las que las Spice Girls se convirtieron en la girl band que cambiaría la historia de la música.

"Wannabe" además de ser el tema que catapultó a las Spice Girls, puede considerarse uno de los grandes himnos feministas de la historia de la música.

"Las Spice Girls sirvieron de reflejo e influenciaron a una generación de mujeres que ahora, 30 años después del nacimiento del grupo, podrán escuchar su historia y cómo ha cambiado el nuevo feminismo de formas que solo podemos apreciar ahora", asegura Alisa Pomeroy, editora de la serie Girl Powered: The Spice Girls, la cual próximamente vera la luz para demostrar que hablar de ellas como iconos del feminismo no es producto de la nostalgia millennial.

EFVE