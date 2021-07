Talento de exportación: Lorenzo Vigas y Agustín Argüello ponen a México en alto en el extranjero

En el mundo del entretenimiento cada vez hay más talento extranjero que se pone la camiseta tricolor y representa a nuestro país en eventos internacionales, tal es el caso del venezolano Lorenzo Vigas que llega al Festival de Venecia este 2021 con la cinta mexicana La Caja. O el argentino Agustin Argüello que va a España a interpretar en nombre de México a El Rey León.

Vigas llegó a México hace 20 años y desde entonces empezó a formar su carrera en el séptimo arte. En 2016, ganó el León de Oro, la máxima presea del festival, por su cinta Desde allá y ahora regresa con este nuevo largometraje que fue rodado en Chihuahua con talento nacional.

“Es un orgullo poder representar a México, porque es un país que me brindó todo, aquí me formé como director de cine y poder darles este regalo a los mexicanos es una enorme alegría que me llena de satisfacción. El simple hecho de ir al festival es un logro”, contó el cineasta.

Mientras que Agustín Argüello llegó al país hace 12 años buscando una oportunidad en el reality show La Academia obteniendo el cuarto lugar; un año después participó en la revancha y ahí logró ganar con el equipo amarillo. Desde entonces ha realizado novelas, series y obras de teatro, siendo esta última disciplina en la que más destaca su trabajo en producciones como El Rey León, Los Miserables y Ghost: El Musical, siendo el primero el que le dio fama, porque fue invitado a realizar el mismo personaje en Madrid.

“Estoy feliz porque soy argentino, pero hice mi carrera aquí y me da alegría representar a México otra vez en el viejo continente, después de lo que hicieron Carlos Rivera, Allan Hernández y Andrea Bayardo allá”, detalló.

El actor estará un año en la décima temporada de la obra en España, que arrancará el 23 de septiembre pero viajará desde mediados de este mes para ensayar y terminar de preparar el personaje, sobre todo acostumbrarse al guion, ya que aunque es español, hay varias palabras diferentes.

DATOS DE LORENZO

“La Caja”, protagonizada por Hernán Mendoza y el pequeño actor Hatzín Navarrete. La película cuenta la historia de un niño que cree que su papá ha muerto, pero luego ve a un señor idéntico en la calle. Vigas cierra su trilogía de cintas con temática paternal, la primera fue el corto “Los elefantes nunca olvidan”.

NÚMEROS DE LORENZO

1998 hizo la serie Expedición en Venezuela.

2004 estrenó Los elefantes nunca olvidan en Cannes.

DATOS DE AGUSTÍN

En febrero de 2009, entró al programa “Operación Triunfo” en su país. En 2014 audicionó para “El Rey León” aconsejado por Carlos Rivera. No teme las comparaciones con Rivera, ya que es un artista al que admira.

NÚMEROS DE AGUSTÍN

2012 empezó su carrera como solista.

2013, participó en la obra "Qué Rico Mambo".

dza