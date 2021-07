Yadhira Carrillo niega que hayan bloqueado cuentas bancarias de su cuñada

Luego de que algunos medios dieran a conocer que la hermana de su esposo Juan Collado, Lucía Collado, estaba siendo investigada junto al cónyuge de esta por supuesto lavado de dinero, situación por la que sus cuentas bancarias en Andorra habían sido congeladas, la actriz Yadhira Carrillo habló sobre la situación.

La protagonista de "Amarte es mi pecado", se pronunció al respecto, y es que saliendo de su habitual visita al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la actriz minimizó el tema y respondió así los señalamientos:

“Me han preguntado, pero de muchísimas noticias diferentes, de muchísimas, que la verdad todas son falsas, y yo siento que lo que sucede es que como tú estás en el ojo del huracán por este tema, entonces las personas que necesitan crear noticias falsas, obviamente las hacen acerca de las personas que están en el ojo del huracán”.

Ante la pregunta sobre si estaba todo bien, Carrillo replicó: “Todo, todos están perfectos desde el primer día que Juan ingresó aquí, no ha habido absolutamente nada nuevo, todo lo que se dice en noticias, todo absolutamente todo es falso”.

Posteriormente, la actriz recalcó que hasta este momento su marido no ha sido encontrado culpable de ningún delito. “Juan está en investigación, Juan no tiene absolutamente ninguna imputación de un juez, está en investigación, solo que lo investigaron estando dentro, que no sabemos tampoco por qué, pero ese es el tema desde el día 1 hasta el día de hoy, y no se le ha encontrado absolutamente nada, sino por supuesto que se hubiera sabido, pero desde arriba”.

Sin querer afirmar que la privación de la libertad de Juan es una injusticia, Carrillo culminó la entrevista expresando: “no quiero decir nada del tema porque no es prudente, es el abogado quien tiene que hablar siempre, yo como esposa estoy con Juan en compañera y amiga, y una persona que no lo dejará nunca, y menos en las peores condiciones como estas, tan inmerecidas, aquí estoy y estaré siempre al pie del cañón, todos los días de visita siempre”.

