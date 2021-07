Dramas coreanos de Netflix que te harán odiar a los hombres por esta razón

¿Todos los hombres son malos? Estos dramas coreanos nos muestran que no siempre se puede confiar en una cara bonita. Netflix tiene las mejores series para disfrutar en verano, si eres fan de las historias románticas con su toque de dramatismo, estas recomendaciones son para ti.

Algo que caracteriza a los dramas coreanos son los personajes tóxicos y las relaciones cliché. Muchas veces el villano se gana el odio de los fans o incluso las parejas principales debido a que a pesar del sufrimiento, terminan juntos, normalizando ciertas actitudes que quizás otros vean mal.



Uno de los mitos es que los doramas retratan a los chicos malos, machistas o mujeriegos, pero a pesar de todo eso las mujeres están enamoradas de ellos. Descubre estas recomendaciones de dramas que te harán odiar a los hombres.

Dramas coreanos con personajes abusivos

Amor (Ft. Matrimonio y divorcio

Este es uno de los dramas coreanos más populares del 2021. Narra la vida de 3 parejas en matrimonio, donde la infidelidad es el plato de cada noche. Nada peor que un hombre que no respeta a su esposa. La historia está llena de intrigas, traiciones y relaciones tóxicas donde 3 mujeres deben lidiar con los problemas de casados mientras se hacen cargo de su vida o de sus hijos.

The liar and his lover

El drama narra la vida de una chica Yoon So Rim, una estudiante con una gran voz que logra llamar la atención de Kang Han Kyeol, un famoso cantante y compositor. Es considerado un prodigio de la música, pero oculta su verdadera identidad. No hay nada peor que un hombre mentiroso y el protagonista de esta seria es el ejemplo perfecto, ya que le oculta muchas cosas y miente constantemente.



La trama sigue los intentos de la chica por llamar la atención del cantante, quien no tiene interés en ella.

That Winter, The Wind Blows

El drama sigue la vida de un hombre traicionado por su novia, a pesar de ser considerado uno de los mejores jugadores de su barrio, su pareja hace una estafa y lo inculpan a él. Encarcelado, sale años después y conoce a una joven heredera que está ciega y cae enamorada. El protagonista se aprovecha de la situación y no hace nada por impedir sus sentimientos, ya que en primer lugar tenía la intención de robarle.