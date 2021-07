Henry Cavill confesó por qué no se siente cómodo haciendo escenas íntimas

Como todos los actores, Henry Cavill debe fingir estar en todo tipo de situaciones que lo ponen en el límite de lo que piensa y siente; sin embargo, las situaciones que más se le complican, aseguró, son aquellas en las que debe grabar escenas de cama, sexo o incluso de besos.

No es que el intérprete sea una persona tímida, sino que el contexto en el que debe grabar las escenas le parece poco natural y lo intimida un poco, así lo declaró en una entrevista que tuvo junto con Amy Adams en el programa de Graham Norton.

En esta charla, Cavill habló de las candentes secuencias que tuvo que encarnar en la serie "Tudors", las cuales debían verse convincentes en la pantalla, pero a él lo hacían sentirse incómodo.

"Cuando tienes relaciones con alguien normalmente estás solo, pero cuando están en el estudio tienes al menos 12 hombres bastante grandes ahí mirándote y no es cómodo", dijo.

Aseguró que esto le quita el grado de sensualidad a la situación y lo hacen pensar más en que está siendo observado de manera constante.

Pese a lo confesado en el show con Graham Norton, en una entrevista para "Men's Fitness", el actor habló del embarazoso momento que vivió cuando tuvo una erección durante la filmación de uno de los episodios de "Tudors".

De acuerdo con lo que narró Henry, se encontraba en una escena en la que una mujer se frotaba sobre él de manera constante y además dejaba sus pechos a la vista del intérprete.

Por esta razón, sus genitales reaccionaron y terminó por notar que estos se endurecían. Inmediatamente después de esto, pidió múltiples disculpas a su compañera y a los compañeros del set, debido a que se sintió avergonzado de esta situación.

"No es bueno que cuando se está en un ambiente profesional alguien se empalme, ¿no? No, no es aceptable", dijo.