Cynthia Rodríguez sube la temperatura con transparencia en ¡Quiero cantar! | FOTO

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores del concurso de baile ¡Quiero cantar! después de observar el espectacular outfit que portó la conductora estrella, Cynthia Rodríguez, quien demostró que tiene uno de los cuerpazos más envidiables en la industria del entretenimiento.

Como sabes, la exalumna del La Academia se ha consolidado como una de las presentadoras estrella del matutino Venga La Alegría, por lo que recibió la oportunidad de conducir el reality show de concurso de canto en el que participan sus compañeras.

Junto a Sergio Sepúlveda, Cynthia Rodríguez es la encargada de convivir con los participantes y jueces durante los conciertos que se desarrollan en ¡Quiero cantar!, por lo que sus outfits no han pasado desapercibidos.

Presume transparencia

Durante la transmisión de este viernes 16 de julio, la modelo y empresario robó cientos de suspiros después de acudir con un atuendo que resaltaba una marcada transparencia, por lo que robó un sin fin de comentarios.

Con un mono en color rojo, la novia del cantante, Carlos Rivera, se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de Venga La Alegría, pues dejó claro que es una de las figuras principales en la pantalla chica.

"Guapa", "No puedo con la belleza de Cynthia" y "Me gusta el look de Cynthia", son algunos de los comentarios que recibió la presentadora en la cuenta oficial de Venga La Alegría.

Lejos de Venga La Alegría

Como te comentamos anteriormente, Cynthia Rodríguez es una de las figuras principales de Venga La Alegría; sin embargo, lejos de los foros de televisión también ha dado bastante de qué hablar.

La cantante y modelo tiene un noviazgo de años con el reconocido cantante, Carlos Rivera; ambos han externando su deseo se convertirse en papás, pero parece que será en los próximos años.