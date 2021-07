¡Cuerpazo! Bella de la Vega cautiva con ajustado y diminuto traje de piel en Venga la Alegría

Bella de la Vega dejó sin palabras al público de Venga la Alegría luego de asistir este martes al set del programa con un ajustado traje de piel con el cual no dejó nada a la imaginación; la famosa actriz, quien participa en el concurso de talentos "Quiero Cantar" demostró en el matutino la excelente condición física que tiene, además de presumir sus ejercitadas piernas.

La polémica actriz aprovechó la oportunidad para callar bocas ante las recientes críticas que ha recibido en las redes sociales, en donde los usuarios aseguran que ya está mayor para vestirse de esa manera, además que la llamaron "fea", sin embargo, Bella de la Vega volvió a demostrar por qué sigue cautivando a sus admiradores y presumió la silueta de envidia que posee.

La esposa del fallecido José Ángel García, padre de Gael García Bernal, ha dejado muy claro que a ella las críticas no le importan y lo demuestra con cada aparición suya en los medios, en donde con total seguridad demuestra que ama su cuerpo y se siente satisfecha con ello, pese a que en redes la consideran “fea y flaca”.

Previamente De la Vega ha asegurado que este tipo de comentarios tóxicos hacia su persona solo del dan risa ya que desde los 10 años se ha desempeñado como modelo y en absoluto se considera fe, aseguró: "También me han llegado a llamar ‘vieja’, pero tengo 40, estoy en la flor de la edad, los que me atacan ya quisieran tener el cuerpo que tengo; yo me siento una mujer bonita”, declaró la actriz.

Pidió ayuda a Brissia, pero ella se negó

Bella de la Vega además se convirtió en tendencia luego que diera a conocer que abrió su cuenta en una conocida plataforma de contenido para adultos, en donde sus 400 suscriptores pagan hasta 200 pesos mensuales por disfrutar de su contenido, el cual le deja entradas de hasta 80 mil pesos mensuales; la actriz y modelo aseguró que desea tener más suscriptores y que por ahora la gente la comienza a conocer más gracias a su participación en "Quiero Cantar".

Fue precisamente durante su intervención de este martes, cuando Bella de la vega reveló que pidió ayuda a Brissia, sin embargo, ella se lo negó, pero declaró que comprende el rechazo dado que se trata de una competencia en donde cada uno trata de dar lo mejor de sí: "Brissia me confesó francamente que no me iba a ayudar," así que le sugirió que buscara apoyo "por otro lado", declaró la participante en el matutino de TV Azteca, así que buscó otras opciones.

Cynthia Rodríguez preguntó a Bella si se sintió mal que Brissia le negara el apoyo: "No, porque la comprendí que es una competencia, es muy comprensible. Pues le dije: '¡AH Bueno! Lo respeto', pero de todas maneras voy a buscar por otro lado y es lo que he estado haciendo", detalló la participante de "Quiero Cantar," quien ya se ha convertido en una de las favoritas del púbico de Venga la Alegría.