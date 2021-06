Estas son las películas de DC que tiene HBO Max en su catálogo

Ahora que HBO Max entró a Latinoamérica puso a temblar a las viejas plataformas conocidas como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime, pues promete ofrecer un amplio surtido en contenido para toda la familia.

Entre las grandes producciones que se alojan en su catálogo se encuentran las del universo de DC Cómics. Sin duda, esta fue una buen estrategia para jalar suscriptores, pues estas películas tienen millones de fans en el mundo.

Para muestra de su "agresividad" por ganar y "robar" mercado, basta un botón: El corte de Zack Snyder de "Justice League” y las películas de “Wonder Woman”, des de mayor demanda.

¿HBO Max tiene otra estrategia?

Resulta que además de las películas en el catálogo HBO Max tiene planeado pegarle a sus competidores donde más les duele: su promoción de arranque. A través de una conferencia de prensa, representantes de la empresa aseguraron que ésta tendrá un costo de 3 dólares mensuales; es decir, unos 60 pesos mexicanos.

¿Cuáles son las películas de DC que ofrecerá HBO Max?

Wonder Woman (2017)

(2017) Wonder Woman 1984 (2021)

Suicide Squad (2016)

(2016) Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

The Dark Knight Rises (2013)

(2013) Batman Begins (2005)

Green Lantern (2011)

(2011) The Lego Batman Movie (2017)

Películas del universo animado de DC

Batman, Batman Returns, Batman Forever y Batman y Robin.

El corte de Zack Snyder de Justice League (2021)

(2021) Joker (2019)

Shazam! (2019)

(2019) Aquaman (2018)

Cabe destacar que los fans no encontrarán algunas de las producciones: "Batman: Tha Animated Series", "Superman: The Animated Series" y "Justice League Unlimited". Aunque de momento la empresa no se ha pronunciado al respecto, se espera que en los próximos meses anuncia estas producciones en su cambio de cartelera.

lhp