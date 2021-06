Édgar Vivar cuida su contenido para entrar a TikTok

Con 52 años de carrera, Édgar Vivar se mantiene activo en películas y programas para la televisión y lo atribuye a que la gente lo sigue apoyando y queriendo como cuando estaba en “El Chavo del 8”, sin embargo, busca reinventarse, por eso analiza su entrada a la red social de TikTok.

“Estoy estudiando qué hacer, creo que es una plataforma tan vertiginosa y demandante, quizá estoy muy viejo, pero veo que tiene mucha penetración entre los jóvenes y hay mucho contenido, entonces necesito asesorarme bien, quiero sacarle el mejor partido, no sólo ser uno más del montón, me gustaría crear un estilo propio, porque veo que el común denominador es lo mismo, sólo con diferentes caras”, explicó en entrevista.

Sabe que como figura pública está expuesto a todo tipo de comentarios, por eso no quiere arriesgarse a sacar contenido simplemente por el hecho de “subirse al barco” de TikTok. Se define como una persona respetuosa y con valores y eso mismo quiere transmitir en internet, hasta ahora le ha funcionado, ya que en los 10 años que lleva en Twitter, no ha recibido comentarios agresivos o insultos y lo agradece con el corazón.

“No he recibido ataques, he tenido suerte, les caigo bien. La verdad, no cuesta trabajo llevarse bien con la gente. Siempre he dicho que esta vida es un viaje muy corto y como buena aventura hay que ir ligero de equipaje, no guardar arrepentimientos, lastres o cosas negativas, si me ofendieron procuro no acordarme. He estado cuatro veces en terapia intensiva, así que aprendí a valorar lo que realmente importa”, afirmó.

HONRA AL “CHAVO DEL 8”

A sus 72 años de edad, sigue trabajando en cine y la pantalla chica, actualmente puede verse su participación en “Mi querida herencia” y “Vecinos”, en éste último se hace un guiño a su trabajo en “El Chavo del 8”, programa que hace 20 años llegó a la pantalla chica y obtuvo éxito en Latinoamérica.

En ese sentido, el productor Elías Solorio señaló que Roberto Gómez Bolaños, fue un pilar de la comedia en México, porque difundió un estilo único y sencillo, lo que lo volvió extraordinario, “cambió el humor no sólo de la comedia en México sino de Latinoamérica y por eso seguirá siendo el referente para muchos”.

DATOS

En “Vecinos” ocupará el departamento 301. Está contento de trabajar con el productor Elias Solorio.

Grabar con el COVID-19 ha sido complicado, porque se tienen que seguir las medidas sanitarias.

Al mismo tiempo mantener el ambiente positivo y de camaradería en cada grabación, pero se divierte mucho.

Recibió el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México en Puebla.

Estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro.

NÚMEROS

1997 actuó en la telenovela “Alguna vez tendremos alas”.

2008 participó en un episodio de “Los Simuladores”.

2018 trabajó en la película “Rebeldes de altura”.

20 años cumple el “Chavo del 8” de su llegada a la TV.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

