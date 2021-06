Ana Martin encienden las redes con atrevidas fotos a sus 75 años

La legendaria actriz Ana Beatriz Martínez Solórzano, conocida popularmente como Ana Martín, en los últimos días se ha convertido en pues a sus 75 años decidió recordar con algunas fotos su juventud.

En una de estas imágenes, se le puede ver con cabello corto y con muy poca ropa tomando el sol en las playas de Acapulco. Otra de esas imágenes se le puede ver tras dar una vuelta en motocicleta y vestida con ropa de moda en los años 60´s.

Ana Martín en Acapulco. Foto: Twitter

Ana Martín. Foto: Twitter

Ana Martín conquista las redes sociales

De manera muy rápida los usuarios de las redes sociales, en especial aquellos que utilizan Twitter, no tardaron en reaccionar al mostrar su sorpresa por las fotografías de la actriz, quien pese no pudo escaparse de aquellos comentarios mal intencionados con el de “el tiempo no perdona”.

Sin embargo, la actriz no tomó en cuenta estos mensajes negativos, es más señaló que su juventud nunca hacía mucho ejercicio, pero sí se mantenía bien ya que en ese tiempo “era la moda”.

Incluso subió una foto de sys desnudo artístico que realizó para la telenovela “El pecado de Oyuki”, la cual sorprendió por ser una mujer muy bella.

Por otro lado, la actriz y cantante, se sinceró sobre la razón de que a pesar de su belleza, siempre fue soltera y dijo todo el tiempo fue una mujer empoderada:

“Nunca creí en eso de que ‘hasta que la muerte nos separe’, creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”, señaló.

mavr