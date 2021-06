Mau y Ricky aseguran que la unión levanta proyectos

Tras 15 años en la escena musical, Mau y Ricky consideran que el éxito del urbano radica en la unión que hay entre los músicos, quienes han dejado atrás los egos, preocupándose más por crear juntos y divertirse sin prejuicios ni etiquetas, tal como lo hicieron con Sebastián Yatra y el puertorriqueño Mora en su nueva canción “3 de la mañana”.

“Esta generación se dio cuenta de que juntos somos más fuertes y llegamos más lejos, más allá del sonido, hay un compañerismo que no sucedía antes. El dejar de pensar tanto en uno y pensar en los demás, dentro de una industria que está llena de egos, hace que ésta empiece a cambiar, porque antes era ‘solo yo’ contra todos los demás y eso llevaba a muchos cantantes a sufrir ansiedad, ahora nos ayudamos todos”, explicó Mau Montaner.

Bajo este argumento es que deciden trabajar de nuevo con Yatra, para agradecer el impulso que les dio cuando trabajaron en “Ya no tiene novio” en 2019 para el disco del colombiano. “Quisimos compartir parte de la alegría de esta canción con Yatra, porque luego de que él nos invitó a cantar ese tema, nos cambió la vida, esta es la manera de decirle que estamos agradecidos y darle de regreso un poco del amor que nos dio al principio de nuestra carrera”, dijo Ricky, quien agregó que este tema tiene tintes de rock y electrónica.

Ser hijos de Ricardo Montaner no les abrió las puertas, en algún momento lo pensaron, pero no fue así, pasaron 12 años frustrados, tratando de conectar con la gente con baladas, porque era lo que los demás esperaban de ellos, fue hasta que decidieron experimentar con los sonidos y letras como encontraron su identidad en el urbano, desde entonces no dejan de fusionar sonidos.

“Algo que nos caracteriza es que vamos contra corriente, no somos de seguir un patrón, cambiamos constantemente, no siempre nos sale bien, pero cuando sí, es hermoso. Le tenemos pavor a nuestra zona de confort, porque si sigues una fórmula es casi como hacer la misma receta siempre y preferimos ser chefs que disfrutan de improvisar y crear un plato nuevo”, afirmó Ricky.

En esos 12 años buscando una oportunidad, fue como entendieron que ambos pueden liderar el proyecto, porque cada uno es bueno en algo, eso los unió a trabajar en más cosas juntos, claro que las peleas y discusiones están presentes, pero han aprendido a encontrar las soluciones juntos, incluso esperan inspirar a otros a gozar la hermandad.

DATOS HOY GRAN ESTRENO

El video de “3 de la mañana” lo grabaron en una casa de Miami, Estados Unidos.

En el material también participa la esposa de Mau y la prometida de Ricky, Sara y Stefania, respectivamente.

A los hermanos les gustó cómo el puertoriqueño Mora hizo que el tema cobrara otra dimensión.

Revelaron que en su hit “La Boca” que cantan con Camilo, también iba a estar Yatra, sin embargo no se concretó.

La canción está hecha con un riff de guitarra de principio a fin, rayando en los toques rock y la música electrónica.

NÚMEROS

4 de noviembre darán un concierto en el Auditorio Nacional con Piso 21.

6.1 millones de seguidores tienen en Instagram.

FRASE

“De Yatra siempre se aprende, porque es una persona que constantemente se prepara para ser mejor, no se conforma fácilmente”, dijo Mau.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

dza