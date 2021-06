María LEÓN presume BIKINI, perros y su talento para tocar la batería: VIDEO

No hay día que María León no tenga algo nuevo para sorprender a sus fans. Aquellos que le siguen en sus redes sociales, saben que María suele tener un talento nuevo que mostrar o, con la eterna simpatía que le caracteriza, aderezar cada momento que le acontece. Así fue como pasó recientemente, cuando la cantante compartió su paseo en un yate o lancha, con bikini y perro para disfrutar de unos días de descanso.

Y es que la agenda de León no se detiene. Con funciones cada fin de semana con el musical 'Hoy No Me Puedo Levantar'. sumado a sus demás compromisos, María no para y siempre quiere dar lo mejor de sí, aprovechar cada minuto de su tiempo.

María León presume figura perfecta

Ya es bien sabido que la sensualidad que habita en su personalidad, siempre juega a favor de María León cuando se trata de mostrar más de ella, algo que sus fans siempre agradecen.

Esta ocasión, a bordo de un yate o lancha, María disfrutó del clima en bikini y, de paso, presumió a su mascota Mikaela, con quien gozó de lo lindo mientras el agua y esquí acuático era el mejor pretexto para disfrutar de la media semana.

María toca la batería ¡A rockear!

A veces la vemos con guitarra en mano sacando alguno de sus temas. Otras veces, María elige el piano, instrumento desde el cual saca melodías románticas que tocan fibras muy profundas en ella.

Pero, en esta ocasión, la artista compartió un video donde se ve claramente como toca la batería con mucha destreza, esto para uno de los ensayos del musical 'Hoy No Me Puedo Levantar' y todo mientras sus compañeros interpretaban a voz una de las piezas de la obra basada en los éxitos de Mecano.

MAAZ