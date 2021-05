María LEÓN presume su "miércoles de fuego" en BIKINI: FOTO

María León no se detiene cuando se trata de regalar algo a sus miles de seguidores. No tiene reparo cuando el esfuerzo implica mostrar, con toda naturalidad, lo bien que se lo pasa en la vida. Y, por supuesto, no tiene tapujo alguno cuando lo anterior va acompañado de una postal que muestre que, a sus 35 años, es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

Para refrendar todo lo anterior, María León aprovechó este día para compartir, en su cuenta de instagram, su "miércoles de fuego" con senda imagen mientras se asoleaba.

María toma el sol en bikini

Ya sabemos que la vida profesional de María León presenta una agenda repleta. Fines de semana en el musical 'Hoy No Me Puedo Levantar', colaboraciones musicales el resto de la semana y, para rematar, sesiones de fotos o entrevistas a diestra y siniestra.

Pero, cuando no está haciendo algo de esto, María se da tiempo para posar en su casa, tomar el sol, broncearse de lo lindo y sí, mostrarlo a sus seguidores.

Así fue como pasó este "miércoles de fuego", con una imagen que quedará en tu memoria para siempre.

Tiktok le va perfecto

Como usualmente no se queda quieta, María ha hallado en TikTok un medio perfecto para compartir su sentido del humor ácido e irreverente.

Así lo demostró con este video que colocó en su cuenta de TikTok. Es un hecho, todos queremos a María León como la mejor amiga para divertirnos o la mujer de nuestra vida.

MAAZ