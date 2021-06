¿The Cure se despide? Robert Smith dice que el próximo álbum de la banda sería el último

¿Robert Smith dice adiós? El final de la legendaria agrupación The Cure podría estar cerca, pues es muy probable que el próximo álbum de la banda sea el último, aseguró el líder en entrevista con The Sunday Times.

"El nuevo material de The Cure es muy emotivo. Son 10 años de vida destilados en un par de horas de cosas intensas […] Definitivamente no puedo volver a hacer esto”, dijo Smith al citado portal a principios de mes, junto a la vocalista de Chvrches, Lauren Mayberry, a propósito del nuevo sencillo "How Not To Drown”.

De acuerdo con otro medio británico, New Musical Express, Smith ya había hecho declaraciones similares en 2019: “Creo que cada álbum que hacemos es el último álbum de The Cure. Bien puede ser, pero si hay otro montón de buenas canciones, entonces no hay razón para no seguirlo".

Smith reveló hacia finales de 2020 que había pasado el año trabajando tanto en el nuevo álbum de The Cure, que será el primero desde el '4:13 Dream' de 2008, como en su propio álbum en solitario. Anteriormente, Smith reveló en exclusiva a NME que las nuevas canciones habían sido moldeadas por su "experiencia del lado más oscuro de la vida”.

“Antes solía escribir sobre cosas que pensaba que entendía. Ahora sé que lo entiendo. Las letras que he estado escribiendo para este álbum, para mí personalmente, son más ciertas. Son más honestos. Probablemente por eso el álbum en sí es un poco más pesimista”, detalló.

Además de su colaboración con Chvrches, Smith también se asoció con Gorillaz para la canción "Strange Timez" y Deftones para un remix de su canción "Teenager".

¡Feliz cumpleaños, Robert! Algunos datos curiosos

El pasado miércoles 21 de abril, Robert Smith cumplió 62 años de edad. A manera de homenaje, te damos unos pequeños datos:

Robert James Smith nació Blackpool, en el condado de Lancashire, Inglaterra. Ahí pasó gran parte de su infancia y aprendió a tocar la guitarra. Fundó su primer grupo musical, The Crawley Goat Band, a los 14 años junto a su hermano Richard y su hermana Janet.

Además de tocar de manera extraordinaria la guitarra, Robert Smith sabe tocar el bajo, teclado, violín, violonchelo y la armónica, por lo que puede acompañar su voz con distintos instrumentos.

Tim Burton retomó algunos aspectos físicos del líder de The Cure para hacer el personaje de Edward Scissorhands, mejor conocido como el joven manos de tijera.

nvg