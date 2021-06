Roger Waters insulta a Mark Zuckerberg por intentar comprar una de sus canciones: VIDEO

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd y leyenda viviente del Rock británico, dejó en claro que su música no está en venta y menos para una plataforma como Facebook pues reveló que rechazó una oferta de Mark Zuckerberg, el creador de la mencionada red social, quien pretendía hacerse de los derechos de una canción del músico inglés a cambio de una fuerte suma de dinero.

El músico británico realizó esta revelación el pasado viernes 11 de junio cuando participaba en un evento realizo en apoyo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y en plena conferencia confesó que había recibido una carta de Zuckerberg quien le manifestaba su intención de comparar los derechos de “Another Brick in the Wall, ¨Part 2”, una de las canciones más emblemáticas de Pink Floyd, sin embargo, Waters no tomó de buena manera la solicitud y aseguró que su respuesta fue un contundente “¡Vete a la mie#$a, de ninguna manera!”.

Waters detalló que la propuesta para comprar su canción señala que sería usada en una película que busca promover el uso de Instagram, otra de las redes sociales pertenecientes a Zuckergerg, por lo que el músico rechazó la propuesta ya que considera que las redes sociales pretenden controlar prácticamente todo y menciona que rechazó la propuesta para sentir que tiene al menos el poder sobre sus creaciones musicales.

Durante su intervención, el músico de 77 años calificó al empresario estadounidense como uno de los idiotas más poderosos del mundo pues mencionó que él es uno de los responsables de haber iniciado una calificación innecesaria de las personas en redes sociales haciendo alusión a los “likes” de esta y otras redes sociales.

El video del momento en el que Roger Waters insulta a Mark Zuckerger fue difundido en redes sociales y se aprecia que tras revelar que rechazó la propuesta, el músico se gana el aplauso de los asistentes al evento a favor del periodista de 49 años, Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Hasta el momento, el fundador de Facebook no ha salido a confirmar o desmentir su intención de comprar los derechos de una canción de Pink Floyd y tampoco se tiene más información sobre la película de la que habla Roger Waters con la que Zuckergerg intentaría darle mayor visibilidad a las redes sociales de su propiedad.

Roger Waters thoughts on Mark Zuckerberg buying his music. pic.twitter.com/qAB3enscH7 — RealEyes1776 (@RE_1776) June 12, 2021

Roger Waters contra redes sociales

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el músico y activista social, Roger Waters, se expresa en contra de las redes sociales pues apenas el pasado 19 de mayo inició una campaña contra la censura en redes sociales pues asegura que los contenidos humanitarios no son una prioridad en plataformas como Youtube o Twitter.

Regresa a México

El legendario bajista anunció las fechas de su gira mundial llamada “this is nor a drill tour” en la que tiene contemplado visitar tierras aztecas en octubre del siguiente año. De momento, se sabe que serán dos fechas, las cuales se llevarán a cabo el 14 y 15 de octubre de 2022 y que se realizarán en las inmediaciones del Palacio de los Deportes.

CBC