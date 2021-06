¡Paren todo! Boy George busca actor para interpretarlo en película biográfica

Boy George, líder de la banda de la década de los 80: Culture Club, informó que está buscando un actor para interpretarlo en una nueva película biográfica musical que comenzará a filmarse este verano.

La cantante, que cumplirá 60 años la semana que viene, lanzó el casting en las redes sociales en abril para la película llamada "Karma Chameleon" después de uno de los éxitos de la banda en la década de 1980.

El vocalista de la agrupación, cuyo nombre real es George O'Dowd, habló en entrevista para la agencia Reuters sobre la búsqueda de casting, su cumpleaños histórico y el lanzamiento de nueva música.

Boy George cumplirá 60 años

Previó a tocar su sexto escalón, George confesó que le parece ridículo que le pregunten sobre su edad y cómo se siente: "¡Parece ridículo! Es como '¿y qué?' Para mí es como si hubiera una libertad que viene con estar en este punto de mi vida y no sé si eso tiene que ver con mi edad o por ciertas cosas ... creo que mientras estés interesado en cosas Siempre será interesante, ¿sabes? Y tú nunca serás interesante para todos. Pero esa es su pérdida ".

Por otro lado, habló de sus proyectos musicales para el futuro, que estarían ligados a su cumpleaños:

"A veces publico el video antes de que salga la canción, hago todo el contenido creativo, básicamente lo hago al estilo de guerrilla. No lo promociono, no digo cuándo saldrá fuera, simplemente va a salir ".

¿Cómo va la búsqueda del actor para interpretarlo?

En este ambicioso proyecto, el cantante dijo estar muy interesado en encontrarlo:

"Obviamente, estoy muy interesado en que alguien más sea yo porque creo que todos estamos desempeñando un papel de todos modos, especialmente nosotros los artistas. Nos creamos a nosotros mismos con cartón y brillantina. Somos nuestros propios inventos. Y luego como que nos pasamos la vida explicando un personaje que en realidad no existe. Creo que es un momento realmente interesante para explorar quién eres, por qué haces lo que haces, cómo es ser mayor. Creo que es algo asombroso ... Siempre he amado a las personas mayores. Todavía no soy uno, pero no le tengo miedo. Porque el tiempo debería hacerte más sabio. Esa es una gran línea de apertura para una canción ", dijo Boy George en entrevista para la agencia.

Reuters

lhp