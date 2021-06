Por esta RAZÓN Frida Sofía no ha venido a México a seguir su denuncia contra Enrique y Alejandra Guzmán

El abogado del despacho Oléa-Oléa y representante legal de Frida Sofía, Xavier Oléa, habló sobre la demanda que ésta interpuso en contra de su abuelo Enrique Guzmán y su mamá Alejandra Guzmán.

En entrevista para Heraldo Radio en “A la 1” con Salvador García Soto, Oléa señaló que este viernes se presentó la denuncia penal por escrito en contra de Alejandra “N” y Enrique N” ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los delitos de violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual.

Al preguntarle cuál sería la pena de estos dos personajes si resultan culpables, respondió que depende de las agravancias que se logren acreditar en su contra y conocer si los tres delitos proceden y se tendrían que sancionar con varios años de prisión.

Explicó que este tipo de delitos no prescriben, y coincide con Frida Sofía en “que la gente que ha sido agredida por sus familiares acuda ante las autoridades y denuncien” y deben ser perseguidos por estas mismas.

Debido a que los delitos por los que acusa Frida a su madre y abuelo presuntamente pasaron hace muchos años, se han avocado a la tarea recabar la mayor cantidad de información, testimonios, documentos, imágenes, videos y periciales, con el fin estar listos y poder presentar la denuncia. Además, se tiene la posibilidad de entrevistar personas, que incluso algunas de ellas, han expresado su disposición e hicieron algunos comentarios.

Mientras que, la pericial que le hicieron sobre Frida, la cual confluye las afectaciones psicológicas que tiene por los hechos delictivos cometidos a su persona.

Noticias Relacionadas Psicólogo analiza mensaje de Frida Sofía tras demanda contra Enrique Guzmán; revela si dice la VERDAD

Mencionó que lo primero que se le pide a las autoridades no porque Frida Sofía es gente pública se le trate de manera distinta y que el asunto se integre conforme a derecho, con la mayor seriedad posible, para que el Ministerio Público si considera que hay delitos, puedan proceder en consecuencia.

Aseguró que Frida está en la mejor disposición de acudir todas las veces que sea llamada a declarar y someterse a todas las diligencias, no se opone a ello. No se trata de un tema de protección, el hecho de que no pueda venir a México, más bien, tiene que ver con un trámite migratorio en Estados Unidos, y hasta que éste no se resuelva, le impedirán salir de ese país.

“Una vez que ese trámite se resuelva, pues aquí estará a disposición de ustedes y de las autoridades”, indicó.

atm