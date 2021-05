Julianne Moore, testigo del mundo de Stephen King

Julianne Moore se pone en la piel de una mujer que trata de superar la muerte de su marido, un famoso novelista, pero que durante el luto descubre historias y se enfrenta a episodios de su vida que no esperaba. Esa es la premisa de la serie Lisey's story, basada en el libro de Stephen King, que el propio escritor adaptó para plasmarlo en ocho capítulos para streaming.

“Cuando leí el guion de King supe que era lo que quería hacer, lo especial de esta historia es que es un análisis de una relación a largo plazo, porque te muestran desde el noviazgo, cuando se casan y el final feliz, pero en el mundo de Stephen, ese es el inicio de todo”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, Julianne Moore.

La actriz estadounidense aseguró que al leer el libro nuevamente se dio cuenta que el mundo de King está muy arraigado a la realidad, que por eso el público se siente identificado con lo que escribe, “el mundo en que habita permite que se expanda a lo sobrenatural y hace una metáfora de los sentimientos, una de las cosas que fue interesante sobre este proyecto fueron las cuatro líneas de tiempo que utilizó”.

La serie está dirigida por el chileno Pablo Larraín, “es un maestro de la narrativa, maneja muy bien los hilos de la historia, me sentí afortunada de tener personas que me ayudaron a navegar a través de él, es hábil, armó y desarmó la historia y tuvo un excelente resultado”, comentó la ganadora del Oscar en 2015, por Still Alice.

El thriller que se estrena el 4 de junio en Apple TV, contó con el asesoramiento de Stephen King, la actriz compartió que un día llegó al set y cuando vio una escena de Clive Owen que no le convenció se dio el lujo de reescribirla.

Moore se declaró fan de Larraín, “creo que Pablo es un director tremendo, me encanta su trabajo, tienen que ver el corto que hizo sobre la pandemia, creo que tiene una visión real de las personas, y del comportamiento en la vida, tiene una sensibilidad e inteligencia que ves en todas sus películas y no sólo con las mujeres, también con hombres, como lo hizo en Neruda con Gael, su trabajo es muy emocional, personal y político”.

Foto: Apple TV

SOBRE LA SERIE

En el 2013, se anunció el desarrollo de una versión cinematográfica de “Lisey's Story”.

En 2017, Stephen King tomó interés en una adaptación para una serie de televisión.

El propio escritor fue el encargado de hacer el guion adaptado del libro.

King aclaró que no es una autobiografía, ni está basada en su esposa Tabitha.

Por Patricia Villanueva

PAL