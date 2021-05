¡Lindsay Lohan regresa al cine! Protagonizará la película 'Amnesia' para Netflix

La plataforma de streaming Netflix, confirmó este lunes 24 de mayo que la actriz Lindsay Lohan protagonizará una próxima comedia romántica de la productora. Esta película tendrá un tema navideño. Esto lo anunció con una fotografía del rostro de la actriz, Netflix Latinoamérica, acompañada de una publicación que describe el proyecto.

"Lindsay Lohan protagonizará una nueva comedia romántica sobre una heredera de hotel recién comprometida y malcriada que se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de una cabaña obrera y de su precoz hija después de sufrir una amnesia total en un accidente de esquí", publicó Netflix, revelando la trama de la película.

De acuerdo a información de diversos medios la película comenzará a grabarse hasta noviembre de este año. Por lo que, considerando que es una película navideña, no estará lista para las épocas decembrinas del 2021, así que seguramente la podremos ver en el 2022.

El director de la película sería Janeen Damian, encargado también del guion de la misma, en conjunto con su esposo Michael Damian, Jeff Bonnett y Ron Oliver.

¿Quién es Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan es una actriz de 34 años de edad que empezó en el cine a temprana edad. Gracias a su talento y su belleza única, Lindsay Lohan tuvo gran éxito. Protagonizó diversas películas que hoy son icónicas como ‘Juego de Gemelas’, ‘Viernes de locos’, ‘Herbie, a toda máquina’, y una de las más representativas de su carrera ‘Chicas pesadas’.

Sin embargo, tiempo después la carrera de Lindsay tuvo un declive después de diversas quejas laborales, pues la actriz adquirió una mala actitud en el trabajo, así como también se vio envuelta de polémica por su rebeldía y sus adicciones. Desde entonces ha participado en películas que no han tenido mucha trascendencia.

Lohan actuó recientemente en la película de hombres lobo de 2018 "Among the Shadows" y en la serie británica "Sick Note", que finalmente llegó a Netflix. También actuó en los programas de telerrealidad "Lindsay Lohan's Beach Club" y "The Masked Singer Australia".

AV