¿Se va de "Hoy"? Galilea Montijo habla sobre trabajar en TV Azteca por esta razón

Actualmente, una de las mujeres más conocidas de la televisión mexicana es Galilea Montijo, quien gracias a su carisma se ha posicionado desde hace varios años en la pantalla chica.

Además de su simpatía, Galilea ha logrado consolidarse como uno de los estelares de Televisa gracias a sus encantos físicos, mismos que han ido evolucionando con el paso de los años.

Bajo este panorama de éxito para la famosa conductora, cabe recordar que Montijo incursionó en el mundo de la farándula gracias a su carisma y simpatía, además que durante su juventud participó en diversos concursos de belleza.

Sin embargo, ahora la estrella de Televisa se ha posicionado en el ojo del huracán debido a que a confesado que a pesar de estar muy a gusto trabajando en la televisora de San Ángel desde hace muchos años, no descarta la idea de aparecer como invitada y hasta laborar en algún programa de TV Azteca.

Luego la controversia que surgió luego de que la conductora del matutino Hoy le preguntara a Tania Rincón en qué televisora estaba mejor, los periodistas abordaron a Montijo a su salida de Televisa San Ángel para cuestionarla sobre si aceptaría una invitación para colaborar en la empresa del Ajusco.

“Si me dejan sí (asistiría)… creo que es más que otros han tenido problemas conmigo, yo no he tenido problemas con nadie”, contó la famosa ante medios.