Luis Miguel: Así fue el EMBLEMÁTICO dueto con Frank Sinatra; VIDEO

Desde que inició su carrera, Luis Miguel se ha posicionado como uno de los cantantes más importantes de América Latina. Incluso, ha podido cantar a lado de estrellas internacionales como Celine Dion y Juan Gabriel.

Sin embargo, uno de los triunfos más reconocidos de su carrera fue el dueto que pudo interpretar a lado de Frank Sinatra, el cantante y actor estadounidense considerado como uno de los cantantes más populares de todos los tiempos en todo el mundo.

Este episodio en la vida de “Mickey” será abordado en la segunda temporada de la serie producida por Netflix y, de acuerdo con el tráiler, fue un momento muy importante; pues los cantantes pudieron conocerse frente a frente y entablar una conversación respecto a la música.

Come Fly with Me

De acuerdo con un video, Luis Miguel recuerda con mucho cariño las ocasiones en las que tuvo la oportunidad de escuchar a Frank Sinatra e, incluso, afirma que fue gracias a él que aprendió a hablar inglés.

En 1993, “El Sol” pudo participar en la grabación del último álbum de estudio de Sinatra, Duets II, donde también colaboraron Stevie Woonder, Jon Secada, Willie Nelson y Frank Sinatra Jr., entre otros. El disco fue lanzado en 1994 y, dos años después, ganó el Premio Grammy.

La canción que interpretaron fue “Come Fly with Me” y, aunque nunca coincidieron en el estudio para interpretarla, el ensamble logrado para esta edición continúa recordándose como uno de los grandes éxitos del "Sol de México".

Noticias Relacionadas Luis Miguel: Fotos de Luisito Rey en fase terminal son puestas a la venta

La celebración de 80 años de Frank Sinatra

La conexión entre ambos fue tal que la publirrelacionista de “Mickey”, Mariana Sauvage, logró que Luis Miguel fuera el único latino invitado a la celebración y homenaje por los 80 años de Frank Sinatra.

Al evento asistieron personajes como Robert De Niro, Bono, Whoopi Goldberg y Sharon Stone. La celebración fue realizada en el Auditorio Shrine, en Los Ángeles, California.

Tal como ocurrió para la grabación del disco, las voces de ambos cantantes se ensamblaron. Mientras en la pantalla aparecía un video de Fran Sinatra interpretando la canción, Luis Miguel hacía el dueto en vivo. No hay registros de ambos compartiendo el escenario.

aar