Ricky Martin aparece en foto con una mujer; fans aseguran que es la madre de sus hijos

Ricky Martin subió una fotografía a sus redes sociales junto a la venezolana Eglantina Zingg, lo cual reavivó los rumores que la señalan como la madre de los hijos del cantante.

Durante años se ha especulado sobre esta relación debido al parecido que han visto los fans del intérprete entre los gemelos Valentino y Mateo, de 12 años; Lucía de dos; y Renn de apenas un año.

Ricky nunca ha hablado de quién fue la que lo ayudó para darle vida a sus hijos, aunque sí ha sido muy comunicativo en cuanto al amor que siente por su pareja, el pintor sueco de origen sirio​ Jwan Yosef y con el cual ya lleva varios años casado.

Como cada vez que la modelo publica cualquier panorámica junto con el cantante, las especulaciones se dieron en los comentarios, aunque el también actor nunca ha confirmado más que una bonita amistad con la estrella.

En entrevistas pasadas Ricky Martin ha negado haber contratado un vientre de alquiler, por lo que han sido varias mujeres las que han sido señaladas por ayudarlo a concebir. Sin embargo, la que más ha sido nombrada en esta situación es Eglantina, quien tampoco ha dicho nada del caso.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”.