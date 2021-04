¿José Eduardo Derbez le tiene miedo a la edad? Así reacciona al saber que pronto cumplirá 30

José Eduardo Derbez recientemente cumplió 29 años de edad el pasado 14 de abril y aunque aún debería sentirse emocionado, al parecer está preocupado de que ya está cerca de cumplir 30.

Durante un encuentro con la prensa, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confesó que le angustia que el nuevo año de vida pase demasiado rápido.

A las afueras de la XEW, el también actor recibió una felicitación por parte de sus compañeros e inmediatamente José Eduardo dijo que le "está pegando".

“Ya 29, ¿suena muy feo no?, bueno, a mi si me está pegando. Se acercan los 30. Los 29 ya están cumplidos, me da cosa que son los últimos 20, pero mira, la cosa está en la mente, eso es lo que me han dicho”.