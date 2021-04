Alfredo Olivas no ha colaborado con la Fiscalía para resolver el asesinato de sus familiares

La familia que fue asesinada el fin de semana en Zapopan, mientras circulaban por Periférico, sí son familiares del cantante Alfredo Olivas, según confirmó el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, es Irving Alejandro Olivas Rojas, su esposa y su hijo de un año ocho meses de edad.

Hasta ahora, ni el cantante Alfredo ni la familia, ha colaborado con las autoridades y no descartaron que este ataque pueda estar relacionado con otros ataques o amenazas que han tenido otros miembros de esta familia.

"No, si recuerdan, han tenido otros incidentes anteriores esta familia en donde han sufrido algunas agresiones y en aquella ocasión no hubo mucha colaboración al respecto, en este momento es una circunstancia más o menos similar, sin embargo las áreas correspondientes están trabajando en la obtención de datos, desde luego si la familia colabora sería mucho más rápido, sin embargo, la investigación va avanzando".

Respecto a si este ataque tiene conexión con el ataque que sufrió el padre de esta familia en el 2018, el funcionario dijo que no se descarta, pero que esperan que avancen las investigaciones para poder confirmar esta versión.

En el momento del ataque no se registró un enfrentamiento y el ataque fue directo, aunque aún no se definió la línea de investigación ni los motivos del ataque que se hizo cuando el vehículo estaba en circulación y al interior de la camioneta, no se localizó armamento ni indicios de intento por repeler la agresión.

"Las líneas de investigación partimos desde las bases generales, desde las posibles actvidades podrían tener las víctimas o algunos de sus familiares y estamos haciéndonos de datos que pudiéramos", explicó al respecto el Fiscal Ejecutivo, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

Por: Mayeli Mariscal