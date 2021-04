Lupita D’Alessio asegura que le faltaron el respeto a nivel nacional

Lupita D’Alessio denunció que durante el día ha sido objeto de burlas en redes sociales y en programas de televisión por no alcanzar a ser vacunada contra el coronavirus en el centro de vacunación.

De acuerdo con la "Leona Dormida", los conductores de un canal de televisión se mofaron de la situación, lo cual desencadenó su malestar, el cual mostró en un mensaje que publicó a través de su cuenta de Instagram y después borró.

"Se burlaron ayer sobre la vacuna que no pudimos yo y mucha gente adulta mayor que no pudimos vacunarnos y eso me pareció una falta de respeto”, dijo la cantante de 67 años de edad.