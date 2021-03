Lupita D’Alessio molesta revela que no alcanzó vacuna contra el Covid-19: VIDEO

La cantante Lupita D’Alessio se sumó a las celebridades que hicieron fila para recibir la vacuna contra el Covid-19, como parte del grupo de adultos mayores que recibirían su dosis, pero molesta reveló que no alcanzó su dosis y estalló contra el gobierno federal.

Florinda Meza y Silvia Pinal son algunas de las actrices que hicieron fila para recibir la vacuna contra el coronavirus, aunque en el caso de Lupita D’Alessio no alcanzó la dosis que le correspondía pues se terminaron antes de que pudiera recibirla.

Lupita D’Alessio molesta por vacuna

La cantante de 67 años de edad compartió en su cuenta de Instagram un video en el que señala que hizo fila junto a otras personas, algunas más grandes que ella, par recibir la vacuna y al llegar les dijeron que no ya no había.

“Prometió el señor Obrador que a fines d marzo todos los adultos mayores íbamos a estar vacunados, pues no, no nos vacunaron. Muchos señores, señoras de 80 años bajo el calor, donde realmente no tienen un vehículo para que ellos estuvieran bajo la sombra”, dijo la cantante.

Lupita D’Alessio aseguró que continuará en cuarentena en su casa para evitar contagios y que espera que la siguiente semana pueda recibir la dosis que le corresponde de la vacuna contra el Covid-19.

“No prometan lo que no pueden cumplir, no están cumpliendo con lo que están prometiendo, ya han fallado en muchas cosas”, dijo la cantante en su video en el que señala que sus hijos le pidieron que no saliera de su casa.

Hijo de Lupita D’Alessio explota

Además de la cantante, su hijo Ernesto D’Alessio también externó su molestia en redes sociales al saber que su madre no había recibido la vacuna contra el Covid-19 y estalló contra las autoridades.

“Como cualquier ciudadano, mi mamá hizo su cita a través de la aplicación para la vacuna hace más de un mes, ayer me habló emocionada porque le tocaba mañana, ahorita me escribe para decirme que después de hacer toda la fina, cuando ya le tocaba le dijeron ‘ya se acabaron’”, dijo el también cantante.

Con información de medios

cvg