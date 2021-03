Julión Álvarez: Así es como el cantante negocia sus presentaciones PRIVADAS

Este fin de semana Julión Álvarez y su norteño banda celebraron 14 años de trayectoria artística con un concierto completamente gratis para todos sus seguidores, el cual se transmitió desde las redes sociales del cantante, y como parte de su promoción acudió con varios periodistas para platicar no solo de esto sino de cómo va su proceso con el delito de lavado de dinero del que fue señalado e investigado.

En otra entrega, te contamos que uno de los mayores miedos de Julión Álvarez es que sus hijas sean señaladas por esta razón, así como él y su esposa han sido discriminados en ciertos lugares.

En entrevista con Yordi Rosado, no podía faltar el tema que siempre rodea no solo a Julión Álvarez sino a todos los cantantes de banda, sobre sus presentaciones privadas en las que no saben el nombre de la persona que los contrata.

¿Cómo hace estas negociaciones?

De acuerdo con el propio cantante, para presentaciones privadas es el mismo Julión quien se encarga de cuadrar todo pues no quiere que su hermano quien es el que lleva las fechas se vea involucrado en algún tipo de asunto.

Y es que Julión asegura que aunque no saben a quien le van a cantar, los artistas se dan cuenta desde el primer momento si hay algo raro o no pues desde las negociaciones el contratante no puede hablar bien.

El intérprete de “Y fue así” cuenta que cuando hablan por teléfono con las personas que lo van a contratar y se da cuenta que no puede hablar mucho, él mismo los cita en cierto lugar y hora al que acude y espera paciente, y es así como se hace la negociación para que “Julión Álvarez y su norteño banda” acuda alguna fiesta privada.

Mira sus de declaraciones a partir del minuto 50:08

bmz