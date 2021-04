7 Famosas que se han declarado pansexuales

La pansexualidad se relaciona con sentirse atraído por todas las identidades de género, o atraído por personas sin importar el género, mientras que ser bisexual significa sentirse atraído por más de un género. Pero la sexualidad es obviamente personal y puede significar algo diferente para cada persona.

Cabe destacar que este término ha recibido mucha atención últimamente, gracias a que más celebridades de alto perfil hablan abiertamente sobre sus identidades sexuales. En particular, estrellas como Bella Thorne y Miley Cyrus han compartido sus experiencias al descubrir su sexualidad, lo que ayuda a explicar el término a menudo incomprendido. Sin embargo, más son las y los famosos que deciden manifestar este aspecto personal de su vida.

Sin embargo, cabe precisar, las personas son libres de compartir o no esta información, si lo hacen nada cambia en ellas.

Famosos que se han declarado pansexuales

Amandla Stenber

Foto: Especial

¿La recuerdas? Amandla Stenber es conocida por interpretar a Rue en "Los juegos del hambre", y se ha identificado como género no binario, se llamó a sí misma bisexual 2016. Más tarde, declaró que solo usó la palabra "bisexual" porque no sentían que suficientes personas entendieran lo que significa "pansexual".



Miley Cyrus

Foto: Getty

La estrella del pop cuya relación con Liam Hemsworth dominó los titulares durante años, le dijo a la revista ELLE en 2015 cuando se le preguntó sobre su sexualidad: "Soy muy abierta al respecto, soy pansexual".

Sarah Paulson

Foto: Getty

La estrella de la serie ‘Ratched’ de Netflix prefiere no ser etiquetada. En una ocasión dijo: “He probado los dos lados y no voy a dejar que ninguno me defina”.

Sia

Foto: Especial

La cantante se ha identificado como "persona flexible".

Bella Thorne

Foto: Instagram

La actriz y ex estrella de Disney Channel, que anteriormente se identificó como bisexual, se declaró pansexual en una entrevista de 2019 con Good Morning America . "En realidad soy pansexual y no sabía eso", dijo.

Cara Delevigne

Foto: Getty

Durante una entrevista de 2020 con Variety, la supermodelo convertida en actriz habló sobre cómo se identifica en el espectro LGBTQ+ como pansexual. (Anteriormente se declaró bisexual en 2015 y también se identifica como de género fluido).

Demi Lovato

Foto: Captura Youtube

En una entrevista de marzo de 2021 en el podcast The Joe Rogan Experience, la cantante de 28 años nominada al Grammy, que ha sido abiertamente abierta sobre ser queer y hablar sobre su sexualidad (y su atracción tanto por hombres como por mujeres) en el pasado, se etiquetó a sí misma como pansexual.

snd