Estas son las MEJORES películas de Netflix basadas en hechos REALES

Si eres de los que prefiere películas basadas en hechos reales, ya sea de celebridades, deportistas famosos y más, aquí te compartimos cinco cintas que podrás disfrutar durante tus vacaciones de Semana Santa.

Extraordinario

Si bien los personajes de esta película son ficticios, lo cierto es que está basada en la novela La lección de August de Raquel Jaramillo Palacio, cuya historia tiene que ver con sus propias vivencias en Nueva York, concretamente cuando la autora conoció a una niña con una malformación craneofacial.

De ahí que esta cinta gire en torno a un niño de 10 años llamado August Pullman que sufre de una malformación craneofacial y después de haber estudiado durante años en casa, decide salir al mundo y estudiar en un colegio, donde sufrirá discriminación por parte de sus compañeros.

Full Out

Esta cinta está basada en la vida de la gimnasta estadounidense Ariana Berlin, una joven con una gran trayectoria deportiva, que tras sufrir un grave accidente en automóvil quedó en coma y debieron insertarle un tubo en una pierna; sin embargo, no se dio por vencida y tras un gran trabajo de rehabilitación pudo volver a la gimnasia. En Full Out vemos a una Ariana Berlin que no se rindió nunca, y que fue impulsada por un grupo de personas ligadas al baile y la danza contemporánea, que la motivaron a retomar una de sus grandes aficiones.

Cabeza rapada

Esta película también está inspirada en hechos reales. Narra la historia de Byron (Jamie Bell), un joven que fue criado por supremacistas blancos y debido a la dura educación que recibió, creció con un profundo odio en su interior. Su vida cambia cuando conoce a Julie (Danielle Macdonald) y decide abandonar el ambiente en el que se encontraba inmerso y pide la ayuda de Daryle (Mike Colter), un activista que lucha por los derechos humanos.

Si solo pudiera imaginar

Esta películas está inspirada en la historia del cantante Bart Millard y en su balada "I Can Only Imagine" de rock cristiano. Es un drama religioso que muestra cómo esa canción pasó de ser solo una canción cristiana a convertirse en un gran éxito en la radio. Además fue la primera película de Michael Finley l.

La lavandería

Esta película está basada en la obra “Secrecy World” deL periodista Jake Berstei, que se ganó el premio Pulitzer tras realizar una investigación que destapó el caso de fraude fiscal, mejor conocido como los Panama Papers (Papeles de Panamá). En la cinta, la anciana Ellen, protagonizada por Meryl Streep, investiga sobre una póliza de seguros falsa tras ser víctima de un fraude y termina filtrando los llamados Panama Papers. En la película también aparecen Antonio banderas y Gary Oldman.

