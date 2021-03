Daniela Romo se sonrojó y recordó los momentos que vivió "en la cama" con Gabriel Soto: VIDEO

Daniela Romo confesó que vivió algunos "momentos candentes" en la cama junto a su colega actor, Gabriel Soto, esto hace ya algunos años cuando ambos participaban en la telenovela Sortilegio que salió al aire en 2009, cuando Romo apenas tenía 50 años y Soto unas 34 primaveras.

En Sortilegio, Romo interpretó a Victoria la madre de la protagonista quien se enamora de Fernando -papel de Gabriel Soto-, un hombre mucho menor que ella, pero por quien tiene fuertes sentimientos.

Fue a través de redes sociales que la misma Daniela Romo contó que tuvo "momentos de cama" junto a Gabriel Soto hace ya más de una década, cuando estaban en las grabaciones de Sortilegio. Ambos interpretaron a una de las parejas del melodrama que veían truncado su amorío a causa de la diferencia de edad, pero lograron superarlo y estar juntos. ¡Muy juntos!

Resulta que como es cada vez más recurrente, en la pantalla chica se muestran "escenas de cama" en la que los actores actúan tener relaciones sexuales o momentos íntimos; fue uno de estos lo que vivió Daniela junto a Gabriel. Sin embargo detalló que no fue algo vergonzoso, pues al contrario se sintió en confianza y hasta disfrutó de tener tan de cerca a alguien como el actor.

"Se vieron muy bonitas esas escenas y son de esas veces que hasta fueron disfrutables porque no siempre son disfrutables. Hacer escenas de cama con un compañero es muy difícil porque se pone uno nervioso y estás compartiendo un espacio íntimo, pero con Gabriel me dio mucha ternura porque de repente dijo: 'No puede ser, Daniela Romo aquí, yo era tu fan cuando era niño'".