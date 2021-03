Jaime Camil: Así fue la historia de cómo el actor perdió medio dedo; VIDEO

El actor, comediante y cantante mexicano Jaime Camil es recordado por sus entrañables personajes en telenovelas como 'Por ella soy Eva', 'La Fea más Bella' y recientemente por su papel en la serie de CW Television Network, 'Jane the Virgin' que se encuentra en en catálogo de Netflix. Recientemente se dio a conocer que Camil también actuará en la nueva película de Steven Soderbergh, KIMI donde compartirá créditos con Zoë Kravitz y Byron Bowers.

Pues bien, el actor ha cosechado una serie de éxitos y ha logrado establecer una barrera entre su vida pública y su vida privada, por lo que pocas veces deja entrever aspectos personales o de su familia, hecho por el que sorprendió a todos la revelación que hizo sobre la pérdida de una de sus extremidades.

¿Cómo fue que Camil perdió un dedo?

Jaime Camil, invitado a un programa de radio, participaba en una trivia con una de sus admiradoras quien estaba en línea telefónica con el actor. El juego consistía en adivinar si la descripción que haría Camil se trataba de un hecho real o ficticio.

El actor de 47 años relató que cuando era pequeño, en casa de su familia tenían un perro de gran tamaño como mascota; un día, relata Camil, "cuando era niño cerré una puerta muy, muy fuerte y se me voló el dedo meñique, cayó en el jardín. Y cuando fui al hospital con el dedo mocho, mi papá regresó por el dedo, entonces fue al jardín a buscar el dedo, agarró el dedo, regresó al hospital y me lo cosieron". Los presentes al escuchar la historia, quedaron sorprendidos y no podían creer que se tratara de un hecho real, pero el actor lo confirmó mostrando su par de dedos meñiques.

Noticias Relacionadas Issabela Camil revela la verdad tras la muerte de su papá Jaime Camil Garza

"Mi papá tenía un perro, un gran danés grandote y abro yo la puerta "perrito, perrito" y se deja venir el pinche caballo, entonces en el susto cierro la puerta y en la desesperación no suelto la puerta, se me troza el dedo, sale volando. Me llevan al hospital y me lo tratan de coser, no cose, no pega ¡Y de milagro me creció", explicó el actor.

snd