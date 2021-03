Justin Bieber alcanza el puesto No. 1 en VENTAS con su nuevo disco "Justice"

Justin Bieber lanzó su nuevo disco "Justice", con el que busca luchar contra la injusticia en la humanidad, este 19 de marzo. Pero lo más impresionante, fue que con tan solo unas cuantas horas desde que se lanzó, el cantante se colocó en el puesto número 1 en ventas en Estados Unidos.

El disco que nadie esperaba, ya que el cantante lo preparó durante la pandemia y con el que busca corregir el rumbo de su carrera, ya que quiere conectar con la gente y hacer canciones que puedan curar a la gente en estos tiempos de tanto sufrimiento en el mundo, por lo que quiere que estas canciones formen parte de esa "curación".

El álbum donde encontrarán canciones como "Holy" donde colaboró con Chance The Rapper, "Anyone", "Lonely" con Benny Blanco y "Hold On", son algunas de las canciones que la gente podrá escuchar en el disco que busca ayudar a sanar a la gente que está sufriendo en estos momentos por el Covid-19.

Lo más impresionante, fue que en tan pocas horas, el nuevo álbum del canadiense se convirtiera el más comprado en Estados Unidos en la plataforma de ITunes, dejando atrás el sencillo de Lana del Rey, "Chemtrails Over The Country Club" que se había colocado en el puesto antes de la aparición del álbum del canadiense.

El top 5 de lo más comprado

Como ya se mencionó "Justice", de Justin Bieber se colocó adjudicó el primer lugar a las 3:00 ET, hora en la que se cerró el conteo, dejando en segundo lugar el sencillo de Lana del Rey que había ocupado este puesto antes de la aparición del álbum del canadiense que llegó para romper el mercado de Estados Unidos.

En tercer lugar se encuentra "We are" de Jon Batiste, la banda sonora de "Zack Snyder's Justice League" se quedó con el cuarto lugar del conteo y por último apareció el nuevo álbum homónimo de ERRA para terminar con el Top 5 de los artistas más comprados en Estados Unidos.

#Justice de Justin Bieber alcanza el puesto #1 en iTunes Worldwide Albums Chart. #JusticeTheAlbum pic.twitter.com/ahvTlpfdDQ — Justin Bieber México ? (@ibeliebersmx) March 19, 2021

