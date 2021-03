Ellas son las HERMOSAS hijas de Bruce Willis; ¿cuántas HIJAS tiene y de cuántos matrimonios?: FOTOS

Bruce Wilkis es uno de los actores de más renombre en Hollywood por sus grandes éxitos a lo largo de su carrera, pero también por su matrimonio con Demi Moore con quien tuvo tres hermosas hijas, pero la historia de amor terminó y el actor estadounidense se mantuvo cerca de Rumer, Scout y Tallulah.

Después de la separación con Moore, el actor de "Die Hard" se volvió a casar. En el matrimonio con Emma Heming tuvo dos pequeñas más, Evelyn Penn y Mabel Ray, con las que convive mucho en estos tiempos, donde las pequeñas siguen creciendo, actualmente tienen 8 y 5 años respectivamente.

Las tres mayores siguieron los sus padres, ya que ambas se metieron en el mundo de la farándula de alguna manera, Rumer, la mayor, nació en 1988. La mayor de las hijas de Willis creció frente a las cámaras ya que apareció en una gran cantidad de películas junto a sus padres. SU debut fue en 1995 junto a su madre en "Entonces y ahora".

¿Qué han hecho las hijas?

Rumer, como ya se mencionó estuvo en diversas películas con sus padres cuando cuando era pequeña, pero qué pasó después de eso. La mayor acudió a la Universidad del Sur de California, pero esto duró solo un semestre, ya que dejó la carrera para dedicarse a la actuación. Ha sido protagonista en filmaciones como: "The House of Bunny" y "Once upon a time in Hollywood", además de una gran cantidad de programas de televisión.

Scout al igual que Rumer creció frente a las cámaras, siendo "The Scarlet Letter" en 1995 su debut en el mundo del cine y en "Bandits" con su padre Bruce en 2001. Después hizo una pasantía en vestuario en cine. Pero además de su paso por el cine, tiene un gran gusto por la música, tanto que ya anunció que está preparando su primer EP.

Tallulah también formó parte de algunas películas de sus padres, siendo "Bandits" su debut en el mundo del cine junto a su padre, pero además de este paso por la pantalla grande, ella tiene un gran gusto por el arte y tiene una línea de ropa, Wyllis. La ropa cuenta con obras de arte que son dibujadas a mano por la hija de Bruce.

Evelyn y Mabel son las más pequeñas y al tener 8 y 5 años respectivamente, no cuentan con redes sociales, pero su madre es la encargada de presentarle al mundo destellos de la vida de sus pequeñas, donde además de compartir momentos con sus padres, en ocasiones se puede ver a toda la familia junta.

