"Siempre le pedí a Dios tener una familia": Emir Pabón REVELA que será PAPÁ; VIDEO

Esta mañana durante el matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, Emir Pabón, actor y vocalista del grupo Cañaveral compartió en exclusiva cómo se siente tras anunciar a través de su cuenta de Instagram que su esposa, Stefanía De Aranda, está embarazada.

La noticia no tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos, pues desde diciembre Pabón aseguraba que ya quería dar "el próximo paso". A tan sólo seis meses de haber celebrado su boda con De Aranda, ambos aseguran que están muy felices porque se trata de la noticia más anhelada de sus vidas.

"Yo feliz, estoy muy emocionado. Mi esposa cuidó todos los detalles. Primeramente me dio de regalo de cumpleaños un viaje a Disneyworld; en ese momento me tapó los ojos en el castillo emblemático de princesas y lo mejor que me pudo ocurrir fue que me diera esa noticia. Siempre le pedí a Dios estar con la persona indicada y tener una familia", dijo el carismático vocalista.