Exatlón México: Pato y Zudikey, ¿se separan? Así se enamoraron estos dos titanes

Estos últimos días se ha vivido en las tierras del Extalón México momentos muy tensos entre Patricio Araujo y su esposa Zudikey Rodríguez pues parece que la luna de miel terminó para estos dos atletas.

A pesar de ser una de las parejas más estables en el medio, Pato y Zudy han estado teniendo fuertes problemas dentro de la competencia, tanto han sido que la atleta ha buscado refugio en sus amigas para llorar.

¿Se separan?

El exfutbolista no quiso dejar las cosas así con su esposa y dejarla llorando, por lo que reaccionó a tiempo y se acercó a ella para disculparse, sin embargo, ella no aceptó del todo las disculpas pues fue muy grosero con ella.

Hasta el momento no se sabe si esta pelea entre ambos traerá más consecuencias, no solo en la competencia en donde pueden mostrarse desconcentrados y no dar puntos para su equipo.

Las consecuencias también podrían venir para su relación, la cual nació en las Tierras del Exatlón pero con estas peleas podría terminar en el mismo lugar donde se enamoraron.

La historia de Amor de Zudy y Pato

Pato y Zudy se conocieron durante la segunda temporada de Exatlón México, sin embargo, la velocista en ese momento aunque tenía problemas con su entonces esposo aún seguía casada, pero la química con Pato era innegable.

Pato y Zudy hicieron una gran mancuerna y el cariño y amor que ya sentían el uno por el otro era más que evidente; al salir de la competencia Zudy se divorció y fue entonces cuando comenzó formalmente a salir con el exfutbolista.

Después de algunas semanas Araujo pidió a la velocista que fuera su novia y ella inmediatamente aceptó , luego vino la primera propuesta de matrimonio y aunque había planes para llegar al altar no había nada concreto.

Foto: IG @zudikeyrodriguez

Fue hasta que regresaron a las playas del Exatlón México para competir en esta cuarta temporada cuando Pato con ayuda de la producción orquestó todo para nuevamente pedirle matrimonio a Zudy por lo que ella aceptó ser su esposa.

Semanas después de la entrega del anillo llegó la boda, en donde estuvieron presentes los familiares de ambos atletas y claro todos los integrantes de Exatlón quienes también fueron testigos desde un inicio del amor entre Pato y Zudy.

bmz