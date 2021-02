Calibre 50: Ésta es la EMOTIVA historia de "Vamos bien" su éxito que suena ¡Hasta en el camión! | VIDEO

La famosa agrupación Calibre 50, ha tomado una gran importancia con uno de sus más recientes éxitos "Vamos bien", en el que la banda de regional mexicano hace una especia de catarsis sobre la pandemia de Covid-19 que afecta a miles de personas en todo el mundo, cabe mencionar que todos los integrantes del grupo norteño dieron positivo a coronavirus el pasado mayo.

La canción "Vamos bien" aparentemente habla de una persona que se va "recuperando" de una relación amorosa en la que promete que "te voy a olvidar" y aunque el "golpe fue muy fuerte" mantienen su frente arriba, sin embargo, en el video podemos constatar que se refiere a la fuerte lucha que mantienen cientos de personas a diario contra el mortal virus proveniente de China.

Además, con pesto también buscan rendir homenaje al personal médico que diariamente arriesga su propia salud con tal de cumplir con su vocación y su incesante labor por ayudar a los enfermos, los miembros de la agrupación aseguran que "ellos nos salvaron la vida" asegurando que es lo mínimo que pueden hacer en agradecimiento con las personas que además sacrifican mucho tiempo sin sus familias.

Al principio del video se ve claramente una escena en la que un grupo de amigos celebra y sale de fiesta sin ningún tipo de medida sanitaria para evitar la propagación de Covid-19, en la segunda escena, aparecen enfrentando la difícil situación de estar en un hospital atendiendo las complicaciones respiratorias derivadas del virus, tal y como estar conectado a una cama de oxigeno y permanecer bajo los cuidados extremos de los médicos, además de lo dolorosa e incómoda que es la prueba de detección del coronavirus.

Su vocalista, Edén Muñoz, se sinceró y asegura que "por un acto irresponsable" los cuatro integrantes de la agrupación se contagiaron de covid-19, además de que también expusieron a sus familias y las personas con las que trabajan, aseguró que en un principio el confinamiento no estaban las "cosas tan drásticas", sin embargo entendieron la magnitud del problema cuando el virus casi cobra la vida de su guitarrista, Armando Ramos.

“Te puedo decir que nuestro contagio fue por una irresponsabilidad, no me da pena decirlo, hay que reconocerlo" comenta que debido a no tomar medidas preventivas, contagiaron masivamente a sus familias, tanto que nunca supieron a ciencia cierta dónde y cómo se contagiaron ya que tenían bastantes compromisos.

Pese a que los miembros de la agrupación son aparentemente sanos, tan sólo de pensar en la muerte es un golpe que los ha marcado como equipo, ya que para el líder de la banda culichi, la familia y la vida son lo más importante para tener una vida plena, ahora su visión de las cosas tomaron un rumbo diferente.