¿Habrá boda? Una de las hermanas KARDASHIAN aparece con enorme ANILLO y causa revuelo en Internet

Una de las hermanas Kardashian ha generado revuelo en Internet tras aparecer con un enorme y radiante anillo de diamantes. Se trata de Khloé Kardashian, quien publicó una foto en Instagram donde se le ve la llamativa argolla. Los fanáticos rumoran que ella podría estar comprometida, ¿es cierto?

En la imagen, la socialité aparece con poca ropa y presumiendo un par de botas. Su mano está puesta sobre su cadera y además de un manicure impecable, se observa la joya que ya ha causado impacto entre los internautas, quienes piensan que su novio, el jugador de la NBA, Tristan Thompson, podría habérselo entregado para dar el próximo paso en su relación.

El rumor surgió luego de que la personalidad de la televisión, Morgan Stewart, hiciera una pregunta sugerente sobre el compromiso de la pareja. De inmediato, los seguidores de la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" alimentaron las especulaciones. Fue la propia Khloé quien aclaró su situación sentimental.

Ella respondió al comentario de una manera muy ingeniosa: "Mi respuesta a la pregunta '¿Ellos están...?' Sí, lo estarán. Lo que significa que sí, los zapatos estarán disponibles el 25.2". De esta manera, disipó las dudas y dejó ver que ella y el papá de su hija True, no están comprometidos por el momento.

En realidad, la Kardashian ya había aparecido con el anillo anteriormente pero no está claro si éste fue un regalo de su novio, o bien, si ella misma lo compró.

La pareja se muestra muy enamorada en sus apariciones públicas, luego de haberse separado durante un tiempo por la infidelidad que él cometió con Jordyn Woods, la ex-mejor amiga Kylie Jenner, quien es a su vez la hermana menor de Khloé. Sin embargo, ambos han declarado que desean tener otro bebé juntos.

DFC