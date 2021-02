¡Encontronazo! Ana Lago se le va con TODO a William Valdés EN VIVO: “Te perdono por lo que hiciste”

Gran polémica se generó este martes en el foro del matutino Venga la Alegría luego que la exparticipante de Exatlón México se fuera con todo contra las críticas recibidas por el conductor William Valdés, quien en alguna ocasión la llamó “convenenciera.”

“Eso es mentira, yo no soy una persona convenenciera, soy tan transparente que literal lo que digo y lo que pienso concuerda con lo que hago, yo sí quiero decírtelo a los ojos, que no es cierto, soy una persona que lo que pienso te lo voy a decir tal cual,” declaró la recién eliminada del famoso reality show.

Ana Lago fue la atleta invitada esta mañana al foro del matutino y habló acerca de lo que vivió al interior del programa y de las dificultades a las que se enfrentó, así mismo aseguró que siempre existe mayor o menor afinidad con ciertos compañeros de la competencia:

“Cada quien se hace más amigo o amiga de quien crees que te puede ayudar más, fueron muchos cambios que yo vi adentro, al principio hacía click con algunas personas, después sentía que no me aportaban lo suficiente,” compartió la atleta antes de entrar en el debate con el presentador William Valdés.

“Te perdono por lo que hiciste”

Luego de responder a William Valdés y asegurarle que ella no es ninguna convenenciera, Ana Lago externó su sentir hacia el comunicador: “Está súper gacho que nosotros estando adentro, que no sabemos de nada de lo que está pasando a fuera y sales y no te gusta que te estén tirando. Qué mal plan, que mala onda, pero te perdono por lo que hiciste, yo se quien soy, que personalidad tengo,” le respondió.

Ante estas declaraciones, William Valdés también le respondió a Ana Lago: “Nosotros somos fanáticos del Exatlón, me encantaría poder estar en vivo con todos los participantes. Aquí no se hablan pestes, nosotros opinamos sobre lo que está pasando, tú como todos los participantes están expuestos a exactamente lo mismo,” le aseguró el popular conductor.

Dicho esto, Ana Lago fue cuestionada sobre el distanciamiento que tuvo con Mati: “Simplemente no me aportaba lo que pensaba, no me aportaba apoyo en cuanto a que yo le contaba cosas y me decía ¡Ah! está bien. Adentro haces conexión con las personas y muy buenas, yo a Mati la aprecio demasiado pero en lo personal, cuando yo me sentía mal, ahí Mati no me podría ayudar y por eso me iba con Heliud,” resaltó.

Finalmente Ana Lago se refirió a la parte que le falló y que no e alcanzó para llegar más lejos dentro de la competencia: “En esta competencia no me falló lo físico, me falló lo mental. Heliud es una persona tan noble, tan honesta, que era la única persona que se acercaba y me preguntaba qué tienes,” concluyó la atleta.